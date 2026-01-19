Тарифи на воду в Одесі з 1 лютого 2026: актуальна ціна за куб

Кран з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У лютому 2026 року ціни на воду в Одесі залишаться на колишньому рівні. Це стосується як звичайних мешканців, так і підприємців міста. Попри те, що вартість послуг для різних категорій споживачів відрізняється, найближчого місяця жодних подорожчань не заплановано.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, які ціни будуть чинними у грудні.

Тариф на воду

​У лютому 2026 року в Одесі залишаються чинними ті ж самі тарифи на водопостачання та водовідведення, що й раніше. При цьому розцінки для бізнесу значно відрізняються від тарифів для звичайних людей через різні витрати та правила розрахунку. ​

Для населення:

​водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);

водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).

​Для бізнесу:

​водопостачання — 10,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);

водовідведення — 7,74 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для інших організацій (крім населення):

​водопостачання — 25,80 грн за 1 м³ (без ПДВ);

​водовідведення — 20,40 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Головним органом, який затверджує ці цифри, є Національна комісія (НКРЕКП). Хоча в деяких громадах області ціни можуть змінювати місцеві ради.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме газ в Одесі у лютому 2026 року. Також ми писали про те, скільки одесити будуть платити за паркування у наступному місяці.