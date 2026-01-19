Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Тарифы на воду с 1 февраля — что изменится для одесситов

Тарифы на воду с 1 февраля — что изменится для одесситов

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 18:43
Тарифы на воду в Одессе с 1 февраля 2026 года: актуальная цена за куб
Кран с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В феврале 2026 года цены на воду в Одессе останутся на прежнем уровне. Это касается как обычных жителей, так и предпринимателей города. Несмотря на то, что стоимость услуг для разных категорий потребителей отличается, в ближайший месяц никаких подорожаний не запланировано.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, какие цены будут действовать в декабре.

Реклама
Читайте также:

Тариф на воду

В феврале 2026 года в Одессе остаются в силе те же самые тарифы на водоснабжение и водоотведение, что и раньше. При этом расценки для бизнеса значительно отличаются от тарифов для обычных людей из-за разных расходов и правил расчета.

Для населения:

  • водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Для бизнеса:

  • водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотведение — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС).

Для других организаций (кроме населения):

  • водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).

Главным органом, который утверждает эти цифры, является Национальная комиссия (НКРЭКУ). Хотя в некоторых громадах области цены могут менять местные советы.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить газ в Одессе в феврале 2026 года. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за парковку в следующем месяце.

тарифы Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации