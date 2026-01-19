Тарифы на воду в Одессе с 1 февраля 2026 года: актуальная цена за куб

Тарифы на воду с 1 февраля — что изменится для одесситов
В феврале 2026 года цены на воду в Одессе останутся на прежнем уровне. Это касается как обычных жителей, так и предпринимателей города. Несмотря на то, что стоимость услуг для разных категорий потребителей отличается, в ближайший месяц никаких подорожаний не запланировано.
Журналисты Новини.LIVE выяснили, какие цены будут действовать в декабре.
Тариф на воду
В феврале 2026 года в Одессе остаются в силе те же самые тарифы на водоснабжение и водоотведение, что и раньше. При этом расценки для бизнеса значительно отличаются от тарифов для обычных людей из-за разных расходов и правил расчета.
Для населения:
- водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).
Для бизнеса:
- водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотведение — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС).
Для других организаций (кроме населения):
- водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).
Главным органом, который утверждает эти цифры, является Национальная комиссия (НКРЭКУ). Хотя в некоторых громадах области цены могут менять местные советы.
