Тарифы на обслуживание домов в Одессе: цены в феврале

Жилой дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В феврале одесситы продолжат самостоятельно выбирать стоимость обслуживания жилья и прилегающих участков. Финальная сумма в квитанциях, как и раньше, будет зависеть от выбранного поставщика услуг, деталей подписанного контракта и объема сервиса.

Новини.LIVE выяснили, по каким расценкам жители города будут платить за сервис в феврале.

Реклама

Читайте также:

Актуальные тарифы

В Одессе отсутствует фиксированная цена на эти услуги — жители каждой многоэтажки договариваются о стоимости индивидуально. Владельцы квартир выбирают между привлечением управляющей фирмы или созданием ОСМД. Если дом обслуживают коммунальщики, средняя цена составляет 3-5 гривен за "квадрат", тогда как частные структуры держат планку чуть выше:

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м

Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м

Суворовский — 5,00 грн/кв.м

Ренессанс — 5,50 грн/кв.м

Евроформат — 6,20 грн/кв.м

Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м

Наш Дом — 5,70 грн/кв.м.

Что входит в счет

Обычно оплата покрывает наведение порядка в подъездах и на улице, свет в коридорах, ремонт лифтов и уход за трубами в подвалах. Отдельные фирмы могут добавлять в список пост охраны или улучшенный ландшафтный дизайн.

Для получения детального расчета владельцам стоит связаться с правлением ОСМД или своей управляющей организацией. Следует учитывать, что цифры могут пересмотреть в случае роста расходов на электричество или повышения зарплат работникам.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить вода в Одессе в феврале. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за парковку в следующем месяце.