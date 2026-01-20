Видео
Видео

Тарифы на обслуживание территорий в Одессе — стоимость в феврале

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 18:50
Тарифы на обслуживание домов в Одессе: цены в феврале
Жилой дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В феврале одесситы продолжат самостоятельно выбирать стоимость обслуживания жилья и прилегающих участков. Финальная сумма в квитанциях, как и раньше, будет зависеть от выбранного поставщика услуг, деталей подписанного контракта и объема сервиса.

Новини.LIVE выяснили, по каким расценкам жители города будут платить за сервис в феврале.

Актуальные тарифы

В Одессе отсутствует фиксированная цена на эти услуги — жители каждой многоэтажки договариваются о стоимости индивидуально. Владельцы квартир выбирают между привлечением управляющей фирмы или созданием ОСМД. Если дом обслуживают коммунальщики, средняя цена составляет 3-5 гривен за "квадрат", тогда как частные структуры держат планку чуть выше:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м
  • Суворовский — 5,00 грн/кв.м
  • Ренессанс — 5,50 грн/кв.м
  • Евроформат — 6,20 грн/кв.м
  • Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м
  • Наш Дом — 5,70 грн/кв.м.

Что входит в счет

Обычно оплата покрывает наведение порядка в подъездах и на улице, свет в коридорах, ремонт лифтов и уход за трубами в подвалах. Отдельные фирмы могут добавлять в список пост охраны или улучшенный ландшафтный дизайн.

Для получения детального расчета владельцам стоит связаться с правлением ОСМД или своей управляющей организацией. Следует учитывать, что цифры могут пересмотреть в случае роста расходов на электричество или повышения зарплат работникам.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить вода в Одессе в феврале. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за парковку в следующем месяце.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
