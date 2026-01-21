Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Тарифи на тепло в Одесі — скільки доведеться платити у лютому

Тарифи на тепло в Одесі — скільки доведеться платити у лютому

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 18:40
Тарифи на тепло в Одесі: скільки коштує опалення у лютому
Жінка перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Протягом лютого розцінки на теплопостачання для населення Одеси залишаться на колишньому рівні. Проте фахівці міського теплокомуненерго вже розробили нові калькуляції. Вони можуть почати діяти згодом, у разі затвердження. Це пояснюють оновлення цифр та збільшенням реальних видатків на генерацію теплової енергії.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували поточні ціни на опалення та дізналися, до яких саме коригувань готуються комунальні служби.

Реклама
Читайте також:

Діючі ціни на тепло в Одесі

На сьогодні в місті продовжують діяти тарифи минулорічного опалювального періоду. У КП "Теплопостачання міста Одеси" зауважують, що вартість для людей вдається утримувати завдяки державному регулюванню, хоча собівартість послуг для самого підприємства суттєво пішла вгору.

Актуальні тарифи на цей час:

  • для мешканців — 1 813 грн за Гкал;
  • для установ, що фінансуються з бюджету — 4 538 грн за Гкал;
  • для релігійних громад — 4 960 грн за Гкал;
  • для інших комерційних структур — 5 547 грн за Гкал.

Зміна тарифів

Комунальники вже підготували проєкт нових розцінок і подали його на розгляд. Хоча офіційного підтвердження ще немає, у разі погодження документа вартість гігакалорії зміниться.

Заплановані показники виглядають так: 

  • для населення — 1 813,94 грн за Гкал;
  • для бюджетної сфери — 4 767,12 грн за Гкал;
  • для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал; 
  • для іншого бізнесу — 5 853,67 грн за Гкал.

Жителям міста рекомендують уважно стежити за новинами від мерії та теплопостачальника, адже постанову про запровадження нових цін можуть оприлюднити найближчим часом.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити платитимуть за обслуговування будинків у лютому. Також ми писали про те, як зміниться тариф на воду в Одесі у наступному місяці.

тарифи комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси опалення
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації