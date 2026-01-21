Тарифи на тепло в Одесі: скільки коштує опалення у лютому

Жінка перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Протягом лютого розцінки на теплопостачання для населення Одеси залишаться на колишньому рівні. Проте фахівці міського теплокомуненерго вже розробили нові калькуляції. Вони можуть почати діяти згодом, у разі затвердження. Це пояснюють оновлення цифр та збільшенням реальних видатків на генерацію теплової енергії.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували поточні ціни на опалення та дізналися, до яких саме коригувань готуються комунальні служби.

Діючі ціни на тепло в Одесі

На сьогодні в місті продовжують діяти тарифи минулорічного опалювального періоду. У КП "Теплопостачання міста Одеси" зауважують, що вартість для людей вдається утримувати завдяки державному регулюванню, хоча собівартість послуг для самого підприємства суттєво пішла вгору.

Актуальні тарифи на цей час:

для мешканців — 1 813 грн за Гкал;

для установ, що фінансуються з бюджету — 4 538 грн за Гкал;

для релігійних громад — 4 960 грн за Гкал;

для інших комерційних структур — 5 547 грн за Гкал.

Зміна тарифів

Комунальники вже підготували проєкт нових розцінок і подали його на розгляд. Хоча офіційного підтвердження ще немає, у разі погодження документа вартість гігакалорії зміниться.

Заплановані показники виглядають так:

для населення — 1 813,94 грн за Гкал;

для бюджетної сфери — 4 767,12 грн за Гкал;

для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал;

для іншого бізнесу — 5 853,67 грн за Гкал.

Жителям міста рекомендують уважно стежити за новинами від мерії та теплопостачальника, адже постанову про запровадження нових цін можуть оприлюднити найближчим часом.

