Тарифы на тепло в Одессе: сколько стоит отопление в феврале

Тарифы на тепло в Одессе — сколько придется платить в феврале
В течение февраля расценки на теплоснабжение для населения Одессы останутся на прежнем уровне. Однако специалисты городского теплокоммунэнерго уже разработали новые калькуляции. Они могут начать действовать позже, в случае утверждения. Это объясняют обновление цифр и увеличением реальных расходов на генерацию тепловой энергии.
Журналисты Новини.LIVE выяснили текущие цены на отопление и узнали, к каким именно корректировкам готовятся коммунальные службы.
Действующие цены на тепло в Одессе
На сегодня в городе продолжают действовать тарифы прошлогоднего отопительного периода. В КП "Теплоснабжение города Одессы" отмечают, что стоимость для людей удается удерживать благодаря государственному регулированию, хотя себестоимость услуг для самого предприятия существенно пошла вверх.
Актуальные тарифы на данный момент:
- для жителей — 1 813 грн за Гкал;
- для учреждений, финансируемых из бюджета — 4 538 грн за Гкал;
- для религиозных общин — 4 960 грн за Гкал;
- для других коммерческих структур — 5 547 грн за Гкал.
Изменение тарифов
Коммунальщики уже подготовили проект новых расценок и подали его на рассмотрение. Хотя официального подтверждения еще нет, в случае согласования документа стоимость гигакалории изменится.
Запланированные показатели выглядят так:
- для населения — 1 813,94 грн за Гкал;
- для бюджетной сферы — 4 767,12 грн за Гкал;
- для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал;
- для другого бизнеса — 5 853,67 грн за Гкал.
Жителям города рекомендуют внимательно следить за новостями от мэрии и теплопоставщика, ведь постановление о введении новых цен могут обнародовать в ближайшее время.
