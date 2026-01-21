Видео
Тарифы на тепло в Одессе — сколько придется платить в феврале

Дата публикации 21 января 2026 18:40
Тарифы на тепло в Одессе: сколько стоит отопление в феврале
Женщина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В течение февраля расценки на теплоснабжение для населения Одессы останутся на прежнем уровне. Однако специалисты городского теплокоммунэнерго уже разработали новые калькуляции. Они могут начать действовать позже, в случае утверждения. Это объясняют обновление цифр и увеличением реальных расходов на генерацию тепловой энергии.

Журналисты Новини.LIVE выяснили текущие цены на отопление и узнали, к каким именно корректировкам готовятся коммунальные службы.

Действующие цены на тепло в Одессе

На сегодня в городе продолжают действовать тарифы прошлогоднего отопительного периода. В КП "Теплоснабжение города Одессы" отмечают, что стоимость для людей удается удерживать благодаря государственному регулированию, хотя себестоимость услуг для самого предприятия существенно пошла вверх.

Актуальные тарифы на данный момент:

  • для жителей — 1 813 грн за Гкал;
  • для учреждений, финансируемых из бюджета — 4 538 грн за Гкал;
  • для религиозных общин — 4 960 грн за Гкал;
  • для других коммерческих структур — 5 547 грн за Гкал.

Изменение тарифов

Коммунальщики уже подготовили проект новых расценок и подали его на рассмотрение. Хотя официального подтверждения еще нет, в случае согласования документа стоимость гигакалории изменится.

Запланированные показатели выглядят так:

  • для населения — 1 813,94 грн за Гкал;
  • для бюджетной сферы — 4 767,12 грн за Гкал;
  • для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал;
  • для другого бизнеса — 5 853,67 грн за Гкал.

Жителям города рекомендуют внимательно следить за новостями от мэрии и теплопоставщика, ведь постановление о введении новых цен могут обнародовать в ближайшее время.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за обслуживание домов в феврале. Также мы писали о том, как изменится тариф на воду в Одессе в следующем месяце.

Автор:
Мария Луценко
