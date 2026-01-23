Відключення електроенергії в Україні 24 січня: погодинні графіки та ситуація в Одесі

Будинок без світла в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 24 січня, по всій Україні запровадять погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження її споживання. Найскладніша ситуація залишається в Одеській області. Через пошкодження електромереж, особливо в Одесі, енергетики змушені проводити аварійні вимкнення світла. У районах, де технічний стан мереж це дозволяє, електропостачання здійснюватиметься відповідно до затверджених графіків.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

В Одеській області продовжуються аварійні відключення електроенергії. У деяких громадах вже введені планові графіки, але через технічні складнощі їх неможливо застосувати по всьому регіону. Енергетики рекомендують мешканцям відповідально користуватися електроприладами та зменшувати навантаження на мережу. Перевірити наявність аварійних відключень за вашою адресою та дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу або через чат-бот.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі наразі не застосовують планові графіки відключень електроенергії. Місто працює в режимі стабілізаційних вимкнень, які залежать від поточного стану енергосистеми. Фахівці постійно ведуть роботи з відновлення мереж, щоб якнайшвидше забезпечити мешканців електроенергією. Якщо не виникне нових пошкоджень обладнання, найближчим часом можуть знову впровадити чіткі погодинні графіки.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити платитимуть за світло у лютому. Також ми писали про те, що відбувається з одеським електротранспортом під час блекаутів.