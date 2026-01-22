Відео
Україна
Відключення світла — які графіки завтра будуть в Одесі

Відключення світла — які графіки завтра будуть в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 20:46
Відключення електроенергії 23 січня: графіки та обмеження в Одесі
Люди на Дерибасівській в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п’ятницю, 23 січня, по всій Україні введуть погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження у її споживанні. Найскладніша ситуація залишається в Одеській області. Через пошкодження електромереж, зокрема в Одесі, енергетики змушені проводити аварійні відключення світла. Там, де технічний стан мереж дозволяє, електропостачання здійснюватиметься за затвердженими графіками.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго. 

Читайте також:

Аварійні відключення світла

В Одеській області й надалі тривають аварійні відключення електроенергії. У деяких громадах вже запроваджені планові графіки, проте через технічні обмеження їх неможливо впровадити по всьому регіону. Енергетики закликають мешканців розумно використовувати електроприлади та знижувати навантаження на мережу. Перевірити наявність аварійних вимкнень за вашою адресою та дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу або через чат-бот.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі наразі не застосовують планові графіки відключень електроенергії. Місто функціонує у режимі стабілізаційних вимкнень, які залежать від поточного стану енергосистеми. Фахівці постійно працюють над відновленням мереж, щоб якомога швидше повернути світло мешканцям. За відсутності нових пошкоджень обладнання, найближчим часом можуть знову запровадити чіткі погодинні графіки.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що росіяни атакували енергооб'єкт на Одещині, під час обстрілу 20 січня. Також ми писали про те, яка ситуація з теплом у Києві.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
