Отключение электроэнергии 23 января: графики и ограничения в Одессе

В пятницу, 23 января, по всей Украине введут почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения в ее потреблении. Самая сложная ситуация остается в Одесской области. Из-за повреждения электросетей, в частности в Одессе, энергетики вынуждены проводить аварийные отключения света. Там, где техническое состояние сетей позволяет, электроснабжение будет осуществляться по утвержденным графикам.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии. В некоторых громадах уже введены плановые графики, однако из-за технических ограничений их невозможно внедрить по всему региону. Энергетики призывают жителей разумно использовать электроприборы и снижать нагрузку на сеть. Проверить наличие аварийных отключений по вашему адресу и узнать, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения или через чат-бот.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не применяют плановые графики отключений электроэнергии. Город функционирует в режиме стабилизационных отключений, которые зависят от текущего состояния энергосистемы. Специалисты постоянно работают над восстановлением сетей, чтобы как можно скорее вернуть свет жителям. При отсутствии новых повреждений оборудования, в ближайшее время могут снова ввести четкие почасовые графики.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что россияне атаковали энергообъект в Одесской области, во время обстрела 20 января. Также мы писали о том, какая ситуация с теплом в Киеве.