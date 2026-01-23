Экстренные отключения света в Одесской области: ситуация ухудшилась

Специалист ремонтирует электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Из-за ракетно-пушечных атак в Одесской области тяжелая ситуация с электроснабжением. В части области ранее действовали графики отключений, что позволяло прогнозировать подачу света. Сейчас их отменили. Вместо этого по команде "Укрэнерго" ввели экстренные отключения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Аварийные отключения

В Одесской области применяют экстренные отключения электроэнергии по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Такие меры свидетельствуют о дальнейшем осложнении ситуации в энергосистеме после вражеских атак. Во время экстренных отключений почасовые графики не действуют. Свет могут выключать внезапно и на разное время, без предупреждений для потребителей.

В случае изменений жителей области обещают оперативно информировать через официальные источники, в частности в телеграмм-каналах.

Отметим, графики отключений использовали только там, где это технически возможно. В самой Одессе они пока не применяются.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за свет в феврале. Также мы писали, что вчера был самый тяжелый день для энергосистемы Украины.