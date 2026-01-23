Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ситуація погіршилася — на Одещині світла буде ще менше

Ситуація погіршилася — на Одещині світла буде ще менше

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 09:15
Екстрені відключення світла на Одещині: ситуація погіршилася
Фахівець ремонтує електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Через ракетно-дронові атаки на Одещині важка ситуація з електропостачанням. У частині області раніше діяли графіки відключень, що дозволяло прогнозувати подачу світла. Наразі їх скасували. Замість цього за командою "Укренерго" запровадили екстрені відключення.

Про це повідомили в ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Аварійні відключення

На Одещині застосовують екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК "Укренерго". Такі заходи свідчать про подальше ускладнення ситуації в енергосистемі після ворожих атак. Під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Світло можуть вимикати раптово і на різний час, без попереджень для споживачів.

У разі змін мешканців області обіцяють оперативно інформувати через офіційні джерела, зокрема в телеграм-каналах.

Зазначимо, графіки відключень використовували лише там, де це технічно можливо. В самій Одесі вони наразі не застосовуються.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити будуть платити за світло у лютому. Також ми писали, що вчора був найважчий день для енергосистеми України.

Одеса аварія Одеська область відключення світла світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації