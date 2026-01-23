Екстрені відключення світла на Одещині: ситуація погіршилася

Фахівець ремонтує електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Через ракетно-дронові атаки на Одещині важка ситуація з електропостачанням. У частині області раніше діяли графіки відключень, що дозволяло прогнозувати подачу світла. Наразі їх скасували. Замість цього за командою "Укренерго" запровадили екстрені відключення.

Про це повідомили в ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Аварійні відключення

На Одещині застосовують екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК "Укренерго". Такі заходи свідчать про подальше ускладнення ситуації в енергосистемі після ворожих атак. Під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Світло можуть вимикати раптово і на різний час, без попереджень для споживачів.

У разі змін мешканців області обіцяють оперативно інформувати через офіційні джерела, зокрема в телеграм-каналах.

Зазначимо, графіки відключень використовували лише там, де це технічно можливо. В самій Одесі вони наразі не застосовуються.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити будуть платити за світло у лютому. Також ми писали, що вчора був найважчий день для енергосистеми України.