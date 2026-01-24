Видео
Свет может снова исчезнуть - как готовится Одесчина к блэкаутам

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 10:32
Кипер рассказал, что есть в резерве на случай блэкаутов в Одесской области
Разбитая подстанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

Одесская область готова к возможным масштабным отключениям света благодаря опыту предыдущих лет. Самый тяжелый удар регион пережил в декабре, когда без электроэнергии остались почти два миллиона человек.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Критическая инфраструктура уже адаптирована

Олег Кипер заявил, что критическая инфраструктура региона уже адаптирована к работе в условиях блэкаутов. По его словам, Одесса и регион не впервые сталкивается с такими вызовами.

"Одесса не первый раз переживает блэкаут. Это было и в 2022, и в 2023 годах, и в прошлом году, и сейчас, к сожалению, также", — отметил Олег Кипер.

Он рассказал, о самом массовом обесточивании, которое произошло 13 декабря прошлого года. Тогда, по его данным, без света осталась большая часть области.

"У нас практически 60-70% области было отключено. Это примерно миллион восемьсот тысяч человек. Мы тогда первый такой серьезный шок приняли на себя", — рассказал глава ОГА.

Как Одесская область готовится к будущим блэкаутам

После этого в регионе приняли ряд решений, чтобы подготовиться к подобным ситуациям в будущем. В частности, громадам и предприятиям разрешили создавать запасы горючего и необходимых ресурсов. Также, по его словам, область позаботилась о продовольственных резервах и других необходимых наборах для населения.

"Определенные меры приняли и по остаткам продуктовых наборов, и по топливным запасам. Мы уже имеем опыт и понимаем, как действовать", — сказал глава ОГА.

Он добавил, что подготовка к возможным блэкаутам продолжается постоянно, а критическая инфраструктура работает в режиме повышенной готовности.

Напомним, из-за ракетно-дроновой атаки в Одесской области тяжелая ситуация с электроснабжением. Также мы писали, что социальный транспорт в Одессе изменил график.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
