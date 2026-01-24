Видео
Україна
Видео

Удар по мосту в Маяках — люди на Одесчине сняли почти 100 млн грн

Удар по мосту в Маяках — люди на Одесчине сняли почти 100 млн грн

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 13:24
Паника на юге Одесской области: люди массово снимали наличные деньги
Люди стоят в очереди к банкомату. Фото иллюстративное: УНИАН

Декабрьская атака по мосту в Маяках, которую нанесли россияне дронами, вызвала панику на юге Одесской области. Из-за неопределенности люди начали массово снимать деньги из банкоматов. За несколько дней сумма наличных достигла около 100 миллионов гривен.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Читайте также:

На юге Одесской области люди массово снимали деньги

После повреждения моста, который обеспечивает сообщение с Бессарабией, жители юга региона начали активно снимать наличные с банковских карт. По словам Олега Кипера, всего за несколько дней люди сняли около 100 миллионов гривен из банкоматов.

"У нас была разорвана инфраструктура с Бессарабией, и люди начали немного нервничать. Несколько дней подряд только из банкоматов сняли около ста миллионов гривен", — отметил Кипер.

Ситуацию осложнили слухи и комментарии о возможной угрозе захвата юга области. По словам главы ОВА, такие заявления только усиливали панику среди населения.

"Когда начали рассказывать, что это якобы делается для захвата юга области, это добавило еще больше ажиотажа и паники", — пояснил он.

Поставки продуктов увеличили

Чтобы стабилизировать ситуацию, власти увеличили поставки продуктов в южные общины и ускорили инкассацию банков. Это сделали, чтобы люди видели, что регион обеспечен и оснований для паники нет.

"Мы вдвое увеличили доставку продуктов в южные районы области. Также попросили банки максимально быстро провести инкассацию, чтобы показать людям: все нормально", — сказал Кипер.

Напомним, движение по Ивановскому путепроводу в Одессе ограничили еще на год из-за опасного состояния моста. Также мы писали, что Одесская область готова к возможным масштабным отключениям света.

Одесса деньги Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
