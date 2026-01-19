Видео
Главная Одесса Проезд по Ивановскому мосту в Одессе закрыт — ремонт продлен

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 13:44
Ивановский мост в Одессе закрыли еще на год из-за критического состояния
Ивановский мост в Одессе. Фото: скриншот из Google Maps

Движение по Ивановскому путепроводу в Одессе ограничили еще на год из-за опасного состояния моста. Эксперты оценили конструкцию как критически неудовлетворительную. Проезд будет ограничен как для частного, так и для общественного транспорта, сделано это в целях безопасности водителей и пешеходов.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Закрытие движения

В Одессе продлили ограничение движения на Ивановском мосту. По результатам экспертной оценки, состояние путепровода осталось критическим, что делает полноценную эксплуатацию опасной. С марта 2021 года на мосту действуют ограничения для всех видов транспорта. Для безопасности установлены габаритные ворота, защитные ограждения на пешеходных проходах, а движение крупногабаритного транспорта физически ограничено. Городские власти отметили, что продление ограничений — это вынужденная мера, пока не завершатся ремонтные работы. Планируется, что ограничения продлятся как минимум до 31 декабря 2026 года.

Что известно о ремонте Ивановского моста

Ивановский мост в Одессе признали непригодным для полноценного использования еще в 2021 году. Из-за этого ограничили движение грузовиков более пяти тонн и пешеходов, а также изменили маршруты троллейбусов и маршруток. Во время реконструкции на мосту установили габаритные ворота и защитные ограждения на пешеходных участках. Проезд крупногабаритного транспорта физически ограничен. Сейчас по мосту могут двигаться автомобили общим весом до пяти тонн и со скоростью до 40 км/ч, используя две внутренние полосы.

Городской совет планировал масштабную реконструкцию моста, оценивая работы в 1,6 миллиарда гривен, но из-за войны ремонт отложили. Для объезда аварийного путепровода запланировали строительство новой дороги — Овидиопольской дуги. В 2023 году тендер на сумму 160 миллионов гривен выиграла компания "Ростдорстрой".

Напомним, мы сообщали, что в Киеве из-за проблем со светом ограничивали движение электротранспорта. Также мы писали, что Молдова вводит новые правила пересечения границы для водителей.

