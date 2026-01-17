Видео
Главная Одесса Румыния разворачивает авто назад — какая справка нужна на границе

Румыния разворачивает авто назад — какая справка нужна на границе

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 19:44
Новые правила въезда в Румынию для украинских водителей
Пограничники проверяют документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Română

Румыния ввела новые правила на границе для украинских водителей. Нововведение уже действует и касается всех транспортных средств — от легковых авто до грузовиков. Пограничники просто не пропускают машины без нужных документов.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сертификат техосмотра авто

Украинские водители, которые планируют ехать в Румынию, должны быть особенно внимательными, ведь без справки о техническом состоянии автомобиля в страну не впустят. Причем это касается не только водителей, которые пересекают границу на короткий срок, но и тех, кто едет транзитом.

Сертификат техосмотра — это официальный документ, подтверждающий, что авто исправно и соответствует всем нормам безопасности. Его можно получить только после проверки на сертифицированной станции. Техники обязательно проверяют тормоза, шины, освещение, выхлопные газы и другие ключевые системы.

Какие документы нужны на границе

Кроме справки о техосмотре, для въезда в Румынию вам нужно иметь:

  • биометрический паспорт или визу;
  • документы на авто;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ (для мужчин 18-60 лет);
  • доверенность, если управляете чужим авто.

Также важно знать об ограничениях: запрещено ввозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, животных без разрешений, пиратские товары и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Напомним, без какого документа не получится въехать в Польшу. Также мы сообщали, кого могут не пустить в Украину.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
