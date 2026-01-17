Видео
Україна
Видео

Выезд в Молдову — где водители застряли на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову — где водители застряли на трассе Одесса-Рени

Дата публикации 17 января 2026 09:51
Пробки на трассе Одесса-Рени: что происходит 17 января
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Движение в направлении границы с Молдовой и Румынией 17 января затруднено. На трассе Одесса-Рени водители стоят в пробках вблизи Маяков и возле КПП в пределах Нижнеднестровского нацпарка.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самая сложная ситуация на подъездах к пункту пропуска возле Паланки. Там движение почти остановилось, а колонна автомобилей растянулась более чем на километр. Участок на картах обозначен красным цветом, что означает сильное замедление трафика.

Виїзд до Молдови — де водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В сторону Орловки ситуация также напряженная. На международной трассе М-15 между Татарбунаром, Броской и Измаилом фиксируются локальные задержки - они не парализуют движение, но создают дополнительные неудобства.

Черги до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

На пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" очередей на пересечение государственной границы нет. В то же время на въезде в Украину образовался участок с затрудненным движением - карты обозначают его красным цветом.

Черги до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, когда иностранцев могут не пропустить через государственную границу Украины. Также мы писали, что массового выезда украинцев за границу из-за обстрелов и отключения электроэнергии не зафиксировано.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
