Пробки на трассе Одесса-Рени: что происходит 17 января

Движение в направлении границы с Молдовой и Румынией 17 января затруднено. На трассе Одесса-Рени водители стоят в пробках вблизи Маяков и возле КПП в пределах Нижнеднестровского нацпарка.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самая сложная ситуация на подъездах к пункту пропуска возле Паланки. Там движение почти остановилось, а колонна автомобилей растянулась более чем на километр. Участок на картах обозначен красным цветом, что означает сильное замедление трафика.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В сторону Орловки ситуация также напряженная. На международной трассе М-15 между Татарбунаром, Броской и Измаилом фиксируются локальные задержки - они не парализуют движение, но создают дополнительные неудобства.

Дорога до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

На пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" очередей на пересечение государственной границы нет. В то же время на въезде в Украину образовался участок с затрудненным движением - карты обозначают его красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, когда иностранцев могут не пропустить через государственную границу Украины. Также мы писали, что массового выезда украинцев за границу из-за обстрелов и отключения электроэнергии не зафиксировано.