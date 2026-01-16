Видео
За границу не выехать — очереди на трассе из Одессы в Молдову

За границу не выехать — очереди на трассе из Одессы в Молдову

Дата публикации 16 января 2026 14:40
Пробки на трассе Одесса-Рени 16 января 2024: свежие данные и рекомендации для водителей
Очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В пятницу, 16 января, на трассе Одесса-Рени снова образовались большие пробки, особенно в районе границы с Молдовой. Водителям советуют заранее планировать маршруты, выбирать объездные пути и регулярно проверять актуальную информацию о дорожной ситуации.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

В направлении КПП "Паланка — Маяки — Удобное" осложнения движения возникли сразу на нескольких участках. В частности сильные пробки образовались на выезде из Одессы, в районе села Маяки и возле Нижнеднестровского парка, перед КПП с Молдовой. Дорога будет занимать 1 час 19 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Путь к паромной переправе в Орловке проходит свободно, без задержек. Осложнения возникают только на дороге к транзитному пункту с Молдовой. Поездка может занять более 4 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" пока пробок нет. В то же время очереди наблюдаются к КПП "Паланка" и на выезде из транзитной зоны, из-за чего время в пути может превышать 4,5 часа. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории соседней страны, с продолжительностью поездки более 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что на некоторых КПП Украины образовались большие пробки. Также мы писали о том, какой автомобиль считается лучшим в 2026 году.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
