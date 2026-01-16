Відео
Головна Одеса За кордон не виїхати — черги на трасі з Одеси до Молдови

За кордон не виїхати — черги на трасі з Одеси до Молдови

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 14:40
Затори на трасі Одеса-Рені 16 січня 2024: свіжі дані та рекомендації для водіїв
Черги на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У п’ятницю, 16 січня, на трасі Одеса-Рені знову утворилися великі затори, особливо в районі кордону з Молдовою. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути, обирати об’їзні шляхи та регулярно перевіряти актуальну інформацію про дорожню ситуацію.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

У напрямку до КПП "Паланка — Маяки — Удобне" ускладнення руху виникли одразу на декількох ділянках. Зокрема сильні затори утворилися на виїзді з Одеси, в районі села Маяки та біля Нижньодністровського парку, перед КПП з Молдовою. Дорога займатиме 1 годину 19 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Шлях до паромної переправи в Орлівці проходить вільно, без затримок. Ускладнення виникають лише на дорозі до транзитного пункту з Молдовою. Поїздка може зайняти понад 4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" наразі заторів немає. Водночас черги спостерігаються до КПП "Паланка" та на виїзді з транзитної зони, через що час у дорозі може перевищувати 4,5 години. Існує також альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією сусідньої країни, з тривалістю поїздки понад 5 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на деяких КПП України утворилися великі затори. Також ми писали про те, який автомобіль вважається найкращим у 2026 році.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
