Затори на трасі Одеса-Рені 16 січня 2024: свіжі дані та рекомендації для водіїв

Черги на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У п’ятницю, 16 січня, на трасі Одеса-Рені знову утворилися великі затори, особливо в районі кордону з Молдовою. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути, обирати об’їзні шляхи та регулярно перевіряти актуальну інформацію про дорожню ситуацію.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

У напрямку до КПП "Паланка — Маяки — Удобне" ускладнення руху виникли одразу на декількох ділянках. Зокрема сильні затори утворилися на виїзді з Одеси, в районі села Маяки та біля Нижньодністровського парку, перед КПП з Молдовою. Дорога займатиме 1 годину 19 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Шлях до паромної переправи в Орлівці проходить вільно, без затримок. Ускладнення виникають лише на дорозі до транзитного пункту з Молдовою. Поїздка може зайняти понад 4 години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" наразі заторів немає. Водночас черги спостерігаються до КПП "Паланка" та на виїзді з транзитної зони, через що час у дорозі може перевищувати 4,5 години. Існує також альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією сусідньої країни, з тривалістю поїздки понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

