Затори на трасі Одеса-Рені: що відбувається 17 січня

Рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією 17 січня ускладнений. На трасі Одеса-Рені водії стоять у заторах поблизу Маяків і біля КПП у межах Нижньодністровського нацпарку.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Найскладніша ситуація на під’їздах до пункту пропуску біля Паланки. Там рух майже зупинився, а колона автомобілів розтягнулася більш ніж на кілометр. Ділянка на картах позначена червоним кольором, що означає сильне уповільнення трафіку.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

У бік Орлівки ситуація також напружена. На міжнародній трасі М-15 між Татарбунаром, Броскою та Ізмаїлом фіксуються локальні затримки — вони не паралізують рух, але створюють додаткові незручності.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" черг на перетин державного кордону немає. Водночас на в’їзді до України утворилася ділянка з ускладненим рухом — карти позначають її червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, коли іноземців можуть не пропустити через державний кордон України. Також ми писали, що масового виїзду українців за кордон через обстріли та відключення електроенергії не зафіксовано.