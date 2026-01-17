Затори на трасі Одеса-Рені: що відбувається 17 січня

Виїзд до Молдови — де водії застрягли на трасі Одеса-Рені
Рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією 17 січня ускладнений. На трасі Одеса-Рені водії стоять у заторах поблизу Маяків і біля КПП у межах Нижньодністровського нацпарку.
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Найскладніша ситуація на під’їздах до пункту пропуску біля Паланки. Там рух майже зупинився, а колона автомобілів розтягнулася більш ніж на кілометр. Ділянка на картах позначена червоним кольором, що означає сильне уповільнення трафіку.
Затори до Орлівки
У бік Орлівки ситуація також напружена. На міжнародній трасі М-15 між Татарбунаром, Броскою та Ізмаїлом фіксуються локальні затримки — вони не паралізують рух, але створюють додаткові незручності.
На пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" черг на перетин державного кордону немає. Водночас на в’їзді до України утворилася ділянка з ускладненим рухом — карти позначають її червоним кольором.
Нагадаємо, коли іноземців можуть не пропустити через державний кордон України. Також ми писали, що масового виїзду українців за кордон через обстріли та відключення електроенергії не зафіксовано.
