Україна
Румунія розвертає авто назад — яка довідка потрібна на кордоні

Румунія розвертає авто назад — яка довідка потрібна на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 19:44
Нові правила в’їзду до Румунії для українських водіїв
Прикордонники перевіряють документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Română

Румунія запровадила нові правила на кордоні для українських водіїв. Нововведення вже діє та стосується всіх транспортних засобів — від легкових авто до вантажівок. Прикордонники просто не пропускають машини без потрібних документів.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду авто

Українські водії, які планують їхати до Румунії, мають бути особливо уважними, адже без довідки про технічний стан автомобіля в країну не впустять. Причому це стосується не лише водіїв, які перетинають кордон на короткий термін, а й тих, хто їде транзитом.

Сертифікат техогляду — це офіційний документ, який підтверджує, що авто справне та відповідає всім нормам безпеки. Його можна отримати лише після перевірки на сертифікованій станції. Техніки обов’язково перевіряють гальма, шини, освітлення, вихлопні гази та інші ключові системи.

Які документи потрібні на кордоні

Окрім довідки про техогляд, для в’їзду до Румунії вам потрібно мати:

  • біометричний паспорт або візу;
  • документи на авто;
  • медичну страховку;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);
  • військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років);
  • довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Також важливо знати про обмеження: заборонено ввозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, тварин без дозволів, піратські товари та готівку понад 10 000 євро без декларування.

Нагадаємо, без якого документа не вийде в’їхати до Польщі. Також ми повідомляли, кого можуть не пустити в Україну.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
