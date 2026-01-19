Відео
Україна
Проїзд Іванівським мостом в Одесі закрито — ремонт продовжено

Дата публікації: 19 січня 2026 13:44
Іванівський міст в Одесі закрили ще ра рік через критичний стан
Іванівський міст в Одесі. Фото: скриншот із Google Maps

Рух Іванівським шляхопроводом в Одесі обмежили ще на рік через небезпечний стан мосту. Експерти оцінили конструкцію як критично незадовільну. Проїзд буде обмежений як для приватного, так і для громадського транспорту, зроблено це з метою безпеки водіїв та пішоходів.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Закриття руху

В Одесі продовжили обмеження руху на Іванівському мосту. За результатами експертної оцінки, стан шляхопроводу залишився критичним, що робить повноцінну експлуатацію небезпечною. З березня 2021 року на мосту діють обмеження для всіх видів транспорту. Для безпеки встановлені габаритні ворота, захисні огорожі на пішохідних проходах, а рух великогабаритного транспорту фізично обмежено. Міська влада наголосила, що продовження обмежень — це вимушений захід, поки не завершаться ремонтні роботи. Планується, що обмеження триватимуть щонайменше до 31 грудня 2026 року.

Що відомо про ремонт Іванівського мосту

Іванівський міст в Одесі визнали непридатним для повноцінного використання ще у 2021 році. Через це обмежили рух вантажівок понад п’ять тонн і пішоходів, а також змінили маршрути тролейбусів і маршруток. Під час реконструкції на мосту встановили габаритні ворота та захисні огорожі на пішохідних ділянках. Проїзд великогабаритного транспорту фізично обмежений. Зараз по мосту можуть рухатися автомобілі загальною вагою до п’яти тонн і зі швидкістю до 40 км/год, використовуючи дві внутрішні смуги.

Міська рада планувала масштабну реконструкцію мосту, оцінюючи роботи у 1,6 мільярда гривень, але через війну ремонт відклали. Для об’їзду аварійного шляхопроводу запланували будівництво нової дороги — Овідіопольської дуги. У 2023 році тендер на суму 160 мільйонів гривень виграла компанія "Ростдорстрой".

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві через проблеми зі світлом обмежували рух електротранспорту. Також ми писали, що Молдова вводить нові правила перетину кордону для водіїв.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
