На Одесчине столкнулись поезда во время эвакуации: погибла проводница

Дата публикации 22 марта 2026 07:49
Разрушенный пассажирский вагон после российского нападения. Фото: t.me/UkrzalInfo

На Одесской железной дороге во время дроновой опасности в воскресенье, 22 марта, столкнулись поезда, один из которых остановился и проводил эвакуацию пассажиров. В результате трагедии погибла проводница. Кроме того, один из пассажиров получил травмы средней тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram, передает Новини.LIVE.

Столкновение поездов в Одесской области

В Укрзализныце отметили, что эвакуация во время дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизни, но также может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности.

"На Одесской железной дороге при остановке поезда и эвакуации пассажиров смертельно травмирована проводница встречным поездом, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров. Продолжается тщательное расследование несчастного случая, наши специалисты уже на месте. Следим за состоянием пострадавшего, поддержим и его, и, конечно же, близких нашей коллеги-железнодорожницы", — говорится в сообщении.

Атака России на железную дорогу

Кроме того, российские оккупанты в очередной раз атаковали подвижной состав на Приднепровской железной дороге. Речь идет о локомотиве пригородного поезда.

Благодаря заблаговременной эвакуации пассажиры и локомотивная бригада не пострадали.

В Укрзализныце напомнили, что неукоснительное соблюдение правил высадки и посадки на железнодорожном транспорте спасает жизни:

  • не нужно создавать давки и паники;
  • убедитесь в безопасности пути при высадке и посадке в вагон;
  • во время эвакуации все габаритные вещи следует оставить на местах;
  • помогайте пассажирам, которые в этом нуждаются;
  • следите за детьми и поддерживайте их спокойным уверенным тоном;
  • в случае объявленной эвакуации необходимо быстро отойти на безопасное расстояние от вагона или к указанному железнодорожниками месту.

"Железнодорожники в тесном сотрудничестве с Силами Обороны усилили мониторинг всех угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских БпЛА или других средств поражений вблизи маршрута конкретного поезда", — говорится в сообщении.

Кроме того, с поездными бригадами продолжаются тренинги и практические занятия, разбор каждого случая усиливает протоколы безопасности.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, 18 марта российские оккупанты ударили по тепловозу в Черниговской области. В результате обстрела есть пострадавшие.

А 14 марта противник атаковал пригородный поезд в Харьковской области. Обломочные ранения получили машинист и его помощник.

Кроме того, 8 марта захватчики нанесли удар по поезду Киев-Сумы. К счастью, раненых среди железнодорожников и пассажиров нет.

Укрзализныця поезда Одесская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
