На Одещині зіткнулися поїзди під час евакуації: загинула провідниця

Знищений пасажирський вагон після російської атаки. Фото: t.me/UkrzalInfo

На Одеській залізниці під час дронової небезпеки у неділю, 22 березня, зіткнулися поїзди, один з яких зупинився та проводив евакуацію пасажирів. Внаслідок трагедії загинула провідниця. Крім того, один з пасажирів отримав травми середньої тяжкості.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram, передає Новини.LIVE.

Зіткнення поїздів в Одеській області

В Укрзалізниці зауважили, що евакуація під час дронової небезпеки для пасажирських поїздів рятує життя, але також може нести й критичну небезпеку при найменшій необережності.

"На Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно травмовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів. Триває ретельне розслідування нещасного випадку, наші спеціалісти вже на місці. Пильнуємо за станом потерпілого, підтримаємо і його, і, звичайно ж, близьких нашої колеги-залізничниці", — йдеться у повідомленні.

Атака Росії на залізницю

Крім того, російські окупанти вкотре атакували рухомий склад на Придніпровській залізниці. Йдеться про локомотив приміського поїзда.

Завдяки завчасній евакуації пасажири та локомотивна бригада не постраждали.

В Укрзалізниці нагадали, що неухильне дотримання правил висадки та посадки на залізничному транспорті рятує життя:

не потрібно створювати тисняви та паніки;

переконайтесь у безпечності шляху при висадці та посадці до вагона;

під евакуації всі габаритні речі варто залишити на місцях;

допомагайте пасажирам, які цього потребують;

пильнуйте дітей та підтримуйте їх спокійним впевненим тоном;

у випадку оголошеної евакуації необхідно швидко відійти на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

"Залізничники у тісній співпраці з Силами Оборони посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у випадку безпосередньої активності ворожих БпЛА або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда", — йдеться у повідомленні.

Крім того, з поїзними бригадами тривають тренінги та практичні заняття, розбір кожного випадку посилює протоколи безпеки.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 березня російські окупанти вдарили по тепловозі у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

А 14 березня противник атакував приміський поїзд у Харківській області. Уламкові поранення отримали машиніст та його помічник.

Крім того, 8 березня загарбники завдали удару по потягу Київ-Суми. На щастя, поранених серед залізничників та пасажирів немає.