Росіяни атакували Одещину дронами: перші фото наслідків

Наслідки обстрілу Одеської області. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Удень 22 березня російські ударні безпілотники масовано атакували південь Одеської області. Під удар потрапили об’єкти цивільної інфраструктури. Будівлі зазнали значних пошкоджень, однак пожежі вдалося уникнути.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Читайте також:

Вирва, яка утворилася від влучання дрона. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Атака на Одеську область: наслідки

За інформацією Олега Кіпера, ціллю окупантів стали цивільні об’єкти, зокрема фермерське господарство та зернові ангари. Після атаки на місці зафіксували значні руйнування. Удар пошкодив будівлі, які використовувалися для роботи господарства та зберігання зерна. Попри серйозні наслідки, займання не сталося, що дозволило уникнути ще більших втрат.

"Вдалося уникнути загоряння. Тривають роботи з ліквідації наслідків та оцінка завданої шкоди", — повідомив очільник області.

Зруйнований дроном ангар на Одещині. Фото: Олег Кіпер/Telegram

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Зараз на місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Також фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і суму завданих збитків.

Пошкодження на фермерському господарстві. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Зазначимо, що сьогодні в обід в Одеській області лунали звуки повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух дронів у напрямку півдня регіону.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Окрім цього, вночі російські терористи атакували Одеську залізницю. Під час тривоги пасажирів зіткнулися два поїзди, які прямували до своєї евакуаційної зупинки. Внаслідок трагедії загинула провідниця. Крім того, одна людина отримала травми середньої тяжкості. Наразі триває ретельне розслідування нещасного випадку.

Нагадаємо, у 2026 році росіяни вже понад 180 разів атакували портову інфраструктуру Одеси та Чорноморська. Для порівняння, за весь 2025 рік таких атак було близько 150.

Також ми писали, що на Одещині завершили відновлення мосту через Дністер у селі Маяки. Переправа зазнала пошкоджень наприкінці 2025 року під час атаки російських дронів. Зараз міст знову працює у штатному режимі, а транспорт рухається двома смугами.