Росія атакувала передмістя Одеси: пошкоджено порт

Росія атакувала передмістя Одеси: пошкоджено порт

Дата публікації: 23 березня 2026 09:12
Вогнеборець ліквідовує наслідки атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Російські війська не припиняють обстрілювати Одещину. Під ударами — цивільна та критична інфраструктура. У ніч на 23 березня росіяни завдали чергового масованого удару по області, використовуючи ударні безпілотники. Найбільше постраждали передмістя Одеси та портова зона.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

У ніч на 23 березня ворожі безпілотники вдарили по житлових кварталах у передмісті Одеси. Унаслідок падіння уламків пошкоджено два приватні будинки — там зруйновані дахи та вибито вікна. Також зазнала ушкоджень портова інфраструктура. На території порту постраждав склад, масштаби руйнувань уточнюють фахівці.

На щастя, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють рятувальники, поліція та комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та фіксують усі пошкодження.

Атаки на Одещину

Варто зазначити, що РФ практично щодня обстрілює Одещину. Під час атаки 22 березня ворог масовано атакував безпілотниками південні райони області. Внаслідок ударів значних руйнувань зазнали зернові ангари та будівлі фермерського господарства. На щастя, обійшлося без пожеж та постраждалих.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що мерія Одеси ухвалила рішення виплачувати добровольцям за збиті дрони по 30 тисяч гривень за кожен. Виплати діляться між усіма членами групи, що брали участь у перехопленні. При цьому військовослужбовці територіальної оборони, навіть якщо працюють у тих же групах, на програму не підпадають. 

Також ми писали про те, що у ніч на 20 березня російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Під обстріл потрапили цивільні об’єкти. Внаслідок атаки пошкоджено два комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. Вони були пришвартовані біля причалів і завантажені зерном.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
