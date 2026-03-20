Одеситам будуть платити 30 тисяч за збиття дронів

Збитий дрон. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Мерія Одеси ухвалила рішення виплачувати добровольцям за збиті дрони по 30 тисяч гривень за кожен. Програма стосується мобільних вогневих груп, які не входять до кадрових військових. Кошти виділяються з міського бюджету без обговорення на виконкомі. Оформлення виплат проходитиме через командирів та міську військову адміністрацію.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

Виплати за збиття

Грошове заохочення отримають учасники добровольчих формувань територіальної громади, які збивають повітряні об’єкти держави-агресора. Виплати діляться між усіма членами групи, що брали участь у перехопленні. При цьому військовослужбовці територіальної оборони, навіть якщо працюють у тих же групах, на програму не підпадають. За відповідне рішення проголосували на засіданні Виконавчого комітету Одеської міської ради.

Як отримати гроші

Механізм оформлення передбачає кілька етапів. Після збиття дрона командир мобільної вогневої групи подає письмову доповідь, в якій вказує дату, час, орієнтовне місце перехоплення та склад групи. Доповідь повинна бути підтверджена командиром військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ. Потім клопотання проходить через начальника міської військової адміністрації Одеського району і оформлюється розпорядженням мера. На його підставі кошти перераховують на карткові рахунки учасників групи.

Що включає програма

Окрім виплат за збиті дрони, міський бюджет покриває навчання, перепідготовку, медичні огляди та оформлення всіх необхідних документів для добровольців. Програма діє в межах міської цільової програми підтримки територіальної оборони на 2022–2028 роки і спрямована на посилення протиповітряної оборони Одеси. Всі витрати суворо контролюються, а фінансова звітність подається у встановленому законодавством порядку, щоб забезпечити прозорість і законність використання коштів.

