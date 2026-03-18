Вибухи пролунали на Одещині: РФ атакує дронами

Зараз, 18 березня, на Одещині пролунали вибухи. РФ атакує дронами з Чорного моря. Ймовірно працювало ППО. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 18 березня, на Одещині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА у напрямку регіону з акваторії Чорного моря. Моніторингові канали додали, що дрон летів у бік Чорноморська. Ймовірно, було чутно роботу ППО.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Уночі, 18 березня, Одещину атакували російські ударні дрони. Внаслідок влучання пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також ми писали, що в ніч на 16 березня російські війська знову атакували Чорноморськ на Одещині. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, житлові будинки та міську інфраструктуру. У будівлі дошкільного закладу вибито десятки вікон, постраждали також альтанки на території. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених.