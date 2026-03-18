Удар по Одещині: пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури

Пожежа після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Уночі, 18 березня, Одещину атакували російські ударні дрони. Внаслідок влучання пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу

Російські війська вночі знову атакували Одеську область безпілотниками. Один із ударів прийшовся по об’єкту критичної інфраструктури. На місці зафіксовано руйнування та пошкодження обладнання. Після влучання там спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

Рятувальники оперативно прибули та ліквідували загоряння. Водночас їхню роботу ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. До гасіння залучили 7 одиниць техніки та 32 вогнеборця. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення пошкоджених об’єктів.

Вогнеборці ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

БпЛА над Молдовою

У ніч на 18 березня в районі пункту пропуску Паланка прикордонники зафіксували проліт безпілотника, який рухався у бік Білгорода-Дністровського. Вперше його помітили близько 01:46, а згодом ще раз — у період із 02:14 до 02:25, після чого він зник із поля зору. У Національній армії Молдови повідомили, що дрон не відобразився на радарах. Пізніше його знищили над Дністровським лиманом вже за межами території країни.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у ніч на 17 березня російські війська атакували південь Одеської області. Під удар потрапили енергетичні, промислові та портові об’єкти. На місцях виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також ми писали про те, що в ніч на 16 березня росіяни атакували Чорноморськ на Одещині. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, житлові будинки та міську інфраструктуру. У будівлі дошкільного закладу вибито десятки вікон, постраждали також альтанки на території.