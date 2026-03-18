Удар по Одесской области: поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью, 18 марта, Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры. На месте возник пожар, который спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия обстрела

Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

Спасатели оперативно прибыли и ликвидировали возгорание. В то же время их работу осложняли повторные сигналы воздушной тревоги. К тушению привлекли 7 единиц техники и 32 пожарных. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению поврежденных объектов.

Фото: ГСЧС Одесской области

БпЛА над Молдовой

В ночь на 18 марта в районе пункта пропуска Паланка пограничники зафиксировали пролет беспилотника, который двигался в сторону Белгорода-Днестровского. Впервые его заметили около 01:46, а затем еще раз — в период с 02:14 до 02:25, после чего он исчез из поля зрения. В Национальной армии Молдовы сообщили, что дрон не отобразился на радарах. Позже его уничтожили над Днестровским лиманом уже за пределами территории страны.

