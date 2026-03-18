Удар по Одесчине: поврежден объект критической инфраструктуры

Удар по Одесчине: поврежден объект критической инфраструктуры

Дата публикации 18 марта 2026 09:08
Удар по Одесской области: поврежден объект критической инфраструктуры
Пожар после атаки после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью, 18 марта, Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры. На месте возник пожар, который спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия обстрела

Российские войска ночью снова атаковали Одесскую область беспилотниками. Один из ударов пришелся по объекту критической инфраструктуры. На месте зафиксированы разрушения и повреждения оборудования. После попадания там вспыхнул пожар. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Обстріл Одещини 18 березня
Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

Спасатели оперативно прибыли и ликвидировали возгорание. В то же время их работу осложняли повторные сигналы воздушной тревоги. К тушению привлекли 7 единиц техники и 32 пожарных. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению поврежденных объектов.

Обстріл Одещини 18 березня
Пожарные ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

БпЛА над Молдовой

В ночь на 18 марта в районе пункта пропуска Паланка пограничники зафиксировали пролет беспилотника, который двигался в сторону Белгорода-Днестровского. Впервые его заметили около 01:46, а затем еще раз — в период с 02:14 до 02:25, после чего он исчез из поля зрения. В Национальной армии Молдовы сообщили, что дрон не отобразился на радарах. Позже его уничтожили над Днестровским лиманом уже за пределами территории страны.

Напомним, мы сообщали о том, что в ночь на 17 марта российские войска атаковали юг Одесской области. Под удар попали энергетические, промышленные и портовые объекты. На местах возникли пожары, которые спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также мы писали о том, что в ночь на 16 марта россияне атаковали Черноморск в Одесской области. В результате удара поврежден детский сад, жилые дома и городская инфраструктура. В здании дошкольного учреждения выбиты десятки окон, пострадали также беседки на территории.

Одесская область обстрелы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
