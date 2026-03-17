На границе с Одесской областью в Молдове обнаружены фрагменты дрона РФ

Дрон, который упал в Молдове. Фото: Пограничная полиция Молдовы

Сегодня утром в селе Тудора в Молдове, что на границе с Одесской областью, нашли фрагменты дрона со взрывчаткой. БпЛА вероятно пересек воздушное пространство из Украины, во время атаки РФ. Территорию оцепили, местных жителей эвакуировали, а саперы готовят контролируемый подрыв. Ситуация находится под полным контролем правоохранителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пограничную полицию Молдовы.

Реклама

Обнаружение дрона

Сигнал "Exploziv-Alpha" поступил 17 марта в 09:55 после сообщения о подозрительном объекте в селе Тудора, примерно в 500 метрах от границы с Украиной. На месте обнаружили фрагменты дрона, который содержал взрывчатку. По данным пограничной полиции Молдовы, объект был замечен около 01:30 ночи в зоне ответственности сектора Оланешты, по направлению Яссы — Крокмаз. Дрон, похожий на Shahed, летел на высоте до 150 метров и после пересечения воздушного пространства Молдовы двигался в сторону села Капланы.

Территория оцеплена, жителей эвакуировали. Саперы проводят контролируемый подрыв обломков на месте, чтобы избежать опасности. Власти сообщили, что все меры безопасности выполнены, ситуация находится под контролем компетентных органов.

Что известно об атаке

Ночью 17 марта вооруженные силы РФ массированно атаковали один из районов Одесской области ударными беспилотниками, повредив объекты энергетической и портовой инфраструктуры, а также крышу, остекление и фасад частного дома. К счастью, люди не пострадали. По факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

