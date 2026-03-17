На кордоні з Одещиною у Молдові виявлено фрагменти дрону РФ

Дрон, який впав у Молдові. Фото: Прикордонна поліція Молдови

Сьогодні вранці в селі Тудора в Молдові, що на кордоні з Одещиною, знайшли фрагменти дрона зі вибухівкою. БпЛА ймовірно перетнув повітряний простір з України, під час атаки РФ. Територію оточили, місцевих мешканців евакуювали, а сапери готують контрольований підрив. Ситуація перебуває під повним контролем правоохоронців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прикордонну поліцію Молдови.

Реклама

Читайте також:

Виявлення дрона

Сигнал "Exploziv-Alpha" надійшов 17 березня о 09:55 після повідомлення про підозрілий об’єкт у селі Тудора, приблизно за 500 метрів від кордону з Україною. На місці виявили фрагменти дрона, який містив вибухівку. За даними прикордонної поліції Молдови, об’єкт був помічений близько 01:30 ночі в зоні відповідальності сектору Оланешти, по напрямку Ясси — Крокмаз. Дрон, схожий на Shahed, летів на висоті до 150 метрів і після перетину повітряного простору Молдови рухався в бік села Каплани.

Територію оточено, мешканців евакуювали. Сапери проводять контрольований підрив уламків на місці, щоб уникнути небезпеки. Влада повідомила, що всі заходи безпеки виконано, ситуація перебуває під контролем компетентних органів.

Що відомо про атаку

Вночі 17 березня збройні сили РФ масовано атакували один з районів Одещини ударними безпілотниками, пошкодивши об’єкти енергетичної та портової інфраструктури, а також дах, скління та фасад приватного будинку. На щастя, люди не постраждали. За фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України) розпочато досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ніч на 16 березня російські війська атакували Чорноморськ на Одещині. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, житлові будинки та міську інфраструктуру. У будівлі дошкільного закладу вибито десятки вікон, постраждали також альтанки на території. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених.

Також ми писали, що ввечері 12 березня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під прицілом опинилася портова інфраструктура. Унаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Після влучання спалахнула пожежа. Рятувальники швидко прибули на місце та ліквідували займання. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.