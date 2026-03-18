Взрывы прогремели в Одесской области: РФ атакует дронами

Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Сейчас, 18 марта, в Одесской области прогремели взрывы. РФ атакует дронами с Черного моря. Вероятно работало ПВО. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Сообщение о движении БпЛА. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 18 марта, в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении БПЛА в направлении региона из акватории Черного моря. Мониторинговые каналы добавили, что дрон летел в сторону Черноморска. Вероятно, была слышна работа ПВО.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали о том, что Ночью, 18 марта, Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры. На месте возник пожар, который спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также мы писали, что в ночь на 16 марта российские войска снова атаковали Черноморск в Одесской области. В результате удара поврежден детский сад, жилые дома и городская инфраструктура. В здании дошкольного учреждения выбиты десятки окон, пострадали также беседки на территории. По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.