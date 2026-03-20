Одесситам будут платить 30 тысяч за сбивание дронов

Сбитый дрон. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Мэрия Одессы приняла решение выплачивать добровольцам за сбитые дроны по 30 тысяч гривен за каждый. Программа касается мобильных огневых групп, которые не входят в кадровые военные. Средства выделяются из городского бюджета без обсуждения на исполкоме. Оформление выплат будет проходить через командиров и городскую военную администрацию.

Об этом Новини.LIVE узнали из заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

Выплаты за сбивание самолета

Денежное поощрение получат участники добровольческих формирований территориальной громады, которые сбивают воздушные объекты государства-агрессора. Выплаты делятся между всеми членами группы, участвовавшими в перехвате. При этом военнослужащие территориальной обороны, даже если работают в тех же группах, на программу не подпадают. За соответствующее решение проголосовали на заседании Исполнительного комитета Одесского городского совета.

Как получить деньги

Механизм оформления предусматривает несколько этапов. После сбития дрона командир мобильной огневой группы подает письменный доклад, в котором указывает дату, время, ориентировочное место перехвата и состав группы. Доклад должен быть подтвержден командиром воинской части Сил территориальной обороны ВСУ. Затем ходатайство проходит через начальника городской военной администрации Одесского района и оформляется распоряжением мэра. На его основании средства перечисляют на карточные счета участников группы.

Что включает программа

Кроме выплат за сбитые дроны, городской бюджет покрывает обучение, переподготовку, медицинские осмотры и оформление всех необходимых документов для добровольцев. Программа действует в рамках городской целевой программы поддержки территориальной обороны на 2022-2028 годы и направлена на усиление противовоздушной обороны Одессы. Все расходы строго контролируются, а финансовая отчетность подается в установленном законодательством порядке, чтобы обеспечить прозрачность и законность использования средств.

