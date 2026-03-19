Россия атакует Одесскую область дронами: раздаются взрывы

Сейчас, 19 марта, в Одесской области раздаются взрывы. Россия атакует дронами-камикадзе с Черного моря. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новости.LIVE.

Сообщение о движении БпЛА. Фото: скриншот из Telegram

Сегодня, 19 марта, в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении БПЛА в направлении Одессы, Черноморского, Южного из акватории Черного моря. Мониторинговые каналы добавили, что на регион летит около 10 "шахедов". Вероятно, была слышна работа ПВО.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.