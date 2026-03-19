Уничтожение дронов над Одесской областью: пограничники показали видео

Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

За прошедшие сутки пограничники на Юге Украины уничтожили 14 ударных БпЛА врага. Дроны пытались ударить по критической и гражданской инфраструктуре. Активнее всего противостояние происходило в Одесской, Херсонской и Запорожской областях. Силы обороны продолжают контролировать воздушное пространство и защищать граждан.

Видео со сбиванием дронов показали в Южном управлении государственной пограничной службы, передает Новини.LIVE.

Сбивание дронов

В Одесской области враг совершил массированную атаку дронами-камикадзе, пытаясь поразить жилые и критические объекты. Пограничники Одесского, Херсонского и Бердянского отрядов уничтожили три "Шахеды" и "Герберу" над Одесской областью, а еще 10 дронов типа "Молния" ликвидировали на Херсонщине и Запорожье. Военно-Морские Силы ВСУ в составе группировки сил обороны за прошедшие сутки сбили 14 ударных дронов типа "SHAHED/Гербера".

"Государственная пограничная служба Украины, как неотъемлемая составляющая Сил обороны, надежно защищает воздушное пространство и безопасность наших граждан", — говорится в сообщении ГПСУ.

Всего по состоянию на 10:00 19 марта 2026 года противовоздушная оборона юга Украины сбила или подавила 45 БПЛА Shahed и Гербера, из которых 31 — в Одесской области, а также 46 ударных дронов других типов. Государственная пограничная служба и ВМС ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику на земле, море и в воздухе, обеспечивая безопасность граждан.

Что известно об атаке

Тревогу в Одессе объявили 18 марта в 23:37. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы и Черноморска. Первые взрывы прозвучали около 23:52, а отбой дали в 00:14 19 марта. Впоследствии стало известно, что враг массированно атаковал жилые массивы города. Частично разрушены 3- и 2-этажные дома, повреждены квартиры в 21- и 25-этажных комплексах, а также более 20 автомобилей. От атаки пострадали четверо гражданских: две женщины и двое мужчин.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночного удара по Одессе и пообщались с жителями. Пока спасатели ликвидировали последствия попаданий в жилые кварталы, горожане поврежденных домов приходили в себя от шока и подсчитывали убытки от утраченного жилья и бизнеса.

Также мы писали, в селе Тудора в Молдове, что на границе с Одесской областью, нашли фрагменты дрона со взрывчаткой. БпЛА вероятно пересек воздушное пространство из Украины, во время атаки РФ. Территорию оцепили, местных жителей эвакуировали, а саперы готовят контролируемый подрыв. Ситуация находится под полным контролем правоохранителей.