Головна Одеса Одесити про нічну атаку: дрон вдарив у будинок, коли всі спали

Одесити про нічну атаку: дрон вдарив у будинок, коли всі спали

Дата публікації: 19 березня 2026 11:17
Одесити про нічну атаку: дрон вдарив у будинок, коли всі спали
Діра в будинку після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нічна атака дронів-камікадзе на Одесу 19 березня залишила по собі руйнування у трьох районах міста, пожежі та поранених цивільних. Доки рятувальники ліквідовували наслідки влучань у житлові квартали, мешканці пошкоджених будинків оговтувалися від шоку та підраховували збитки від втраченого житла й бізнесу.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці нічного удару та поспілкувалися з мешканцями.

Дрон влучив у будинок

В ніч на 19 березня РФ масовано атакувала Одесу ударними БпЛА. На жаль, пошкоджено житлові будинки у декількох районах міста. Марина разом із чоловіком була вдома, коли "шахед" влучив у будинок. За її словами, усе сталося вночі, коли вони спали, і часу на роздуми не було. Ударна хвиля вибила вікна, зрушила меблі, а частина стелі обвалилася просто на неї. Жінка отримала травму.

"Ми спали, коли стався вибух. Вікна й меблі розлетілися, а стеля впала на мене. Лікарі сказали — перелом лопатки", — розповіла Марина.

Марина про руйнування. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Пошкоджена кімната. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вона додає, що разом із родиною змогла швидко вибратися з квартири. Зараз вони тимчасово перебралися до іншого житла, яке раніше розглядали для оренди.

Завалений вхід. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Знищений шоурум

Олександра приїхала на місце після вибуху майже одразу. Тут знаходився її шоурум, але зараз приміщення сильно пошкоджене. За словами жінки, знищено не лише саму будівлю, а й товар, який там зберігався. Вона каже, що відновлення виглядає малоймовірним.

"Це був наш шоурум, а тепер його нема. Все розбите — і всередині, і зовні, товар теж пошкоджений", — росповідає вона.

Олександра про бізнес. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Пошкоджений шоурум. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Олександра зазначає, що, ймовірно, доведеться повністю з’їжджати. Адже працювати в таких умовах неможливо.

Авто, яке згоріло. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Вибите вікто. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Стеля, яка обвалилася. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

У ніч на 19 березня на місто окупанти спрямували ударні безпілотники. У трьох районах Одеси зафіксували влучання. Частково зруйновано триповерховий і двоповерховий будинки, пошкоджено квартири у 21- та 25-поверхівках. Також зазнали ушкоджень понад 20 автомобілів. Внаслідок атаки постраждали четверо цивільних: 46-річну та 69-річну жінок госпіталізували, 31-річному чоловікові надали допомогу на місці. Пізніше стало відомо про 25-річного потерпілого чоловіка. Рятувальники деблокували людей із квартир, а пожежі вдалося ліквідувати до ранку.

Багатоповерхівка після влучання. Фото: Новини.LIVE
Розбите вікно. Фото: Новини.LIVE

За цим фактом Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини (ч. 1 ст. 438 КК України). На місцях працюють правоохоронці, які фіксують наслідки атаки.

Люди прибирають після атаки. Фото: Новини.LIVE
Уламки дрона. Фото: Новини.LIVE
пошкодження будинку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що внаслідок удару, уночі 17 березня, на півдні Одещини пошкоджено території підприємств і частину обладнання. Через це в окремих населених пунктах з’явилися перебої з електропостачанням. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення, щоб підтримати роботу важливих об’єктів.

Також ми писали про те, що російські війська вночі, 18 березня, знову атакували Одеську область безпілотниками. Один із ударів прийшовся по об’єкту критичної інфраструктури. На місці зафіксовано руйнування та пошкодження обладнання. Після влучання там спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
