Удари по Одесі: з'явилися перші фото з місць попадання дронів

Зруйнований після атаки будинок. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В ніч на 19 березня Одесу атакували ворожі безпілотники. В Одесі зафіксували руйнування та пожежі у житлових кварталах одразу в кількох районах. Постраждали троє людей, ще трьох мешканців вдалося врятувати з заблокованих квартир.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці нічного удару та зафіксували наслідки атаки.

Наслідки удару

Вночі, 19 березня, РФ атакувала Одесу ударними БпЛА з акваторії Чорного моря. Один із дронів влучив у багатоповерхівку. Там частково зруйновано кілька квартир, пошкоджено фасад і вибито вікна. В іншому будинку пожежа виникла на 14-му поверсі — звідти евакуювали 70 людей. Серйозні руйнування зафіксували і в приватному секторі. У двоповерховому будинку спалахнула пожежа після удару, а в триповерхівці зруйновано другий поверх — загорілися квартири та припаркований поруч автомобіль. Загалом пошкоджено понад 10 машин.

Руйнації після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наслідки удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У Приморському районі пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. Двох людей госпіталізували, на місці працює штаб допомоги. У Київському районі вибито близько 180 вікон у 22-поверхівці та гуртожитку — комунальники вже закривають їх плитами та плівкою. У Хаджибейському районі частково зруйновано двоповерховий будинок, триває обстеження пошкоджень. Також ударом пошкоджено територію комунального підприємства — постраждали обладнання та 11 транспортних засобів.

Згоріле авто. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Робота рятувальників

Через масовану атаку, а рятувальники працювали одночасно на кількох локаціях. Найбільше постраждали житлові будинки. Там виникли масштабні пожежі та руйнування.

"Важка була ніч, масована атака на Одесу. Дуже постраждав житловий фонд. У 25-поверхівці були руйнування і пожежа на 18–19 поверхах, у триповерховому будинку — найбільша пожежа, там рятували заблокованих людей. Також горіла квартира в 22-поверхівці, були пошкоджені авто на території підприємства", — розповіла речниця ДСНС Марина Аверіна.

Марина Аверіна про наслідки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За її словами, з квартир доводилося визволяти людей — двері були заблоковані, їх вирізали, щоб евакуювати мешканців. Упродовж ночі понад 120 рятувальників гасили пожежі та допомагали людям, а відсутність повторних тривог дозволила швидко завершити роботи.

Зруйнована стіна будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Станом на ранок у місті продовжують працювати комунальні служби та штаби допомоги. Триває збір інформації про всі пошкодження. Правоохоронці фіксують наслідки атаки як черговий воєнний злочин проти цивільного населення.

Завалений вхід. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

Тривогу в Одесі оголосили 18 березня о 23:37. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Одеси та Чорноморська з акваторії Чорного моря. О 23:48 було чутно роботу ППО. Перші сильні вибухи пролунали близько 23:52. Відбій дали вже 19 березня о 00:14.

Будівля після удару дрона. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Уночі, 18 березня, Одещину атакували російські ударні дрони. Внаслідок влучання пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також ми писали про те, що у ніч на 17 березня російські війська атакували південь Одеської області. Під удар потрапили енергетичні, промислові та портові об’єкти. На місцях виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили. Обійшлося без загиблих і постраждалих.