Удари по Одесі: з'явилися перші фото з місць попадання дронів
В ніч на 19 березня Одесу атакували ворожі безпілотники. В Одесі зафіксували руйнування та пожежі у житлових кварталах одразу в кількох районах. Постраждали троє людей, ще трьох мешканців вдалося врятувати з заблокованих квартир.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці нічного удару та зафіксували наслідки атаки.
Наслідки удару
Вночі, 19 березня, РФ атакувала Одесу ударними БпЛА з акваторії Чорного моря. Один із дронів влучив у багатоповерхівку. Там частково зруйновано кілька квартир, пошкоджено фасад і вибито вікна. В іншому будинку пожежа виникла на 14-му поверсі — звідти евакуювали 70 людей. Серйозні руйнування зафіксували і в приватному секторі. У двоповерховому будинку спалахнула пожежа після удару, а в триповерхівці зруйновано другий поверх — загорілися квартири та припаркований поруч автомобіль. Загалом пошкоджено понад 10 машин.
У Приморському районі пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. Двох людей госпіталізували, на місці працює штаб допомоги. У Київському районі вибито близько 180 вікон у 22-поверхівці та гуртожитку — комунальники вже закривають їх плитами та плівкою. У Хаджибейському районі частково зруйновано двоповерховий будинок, триває обстеження пошкоджень. Також ударом пошкоджено територію комунального підприємства — постраждали обладнання та 11 транспортних засобів.
Робота рятувальників
Через масовану атаку, а рятувальники працювали одночасно на кількох локаціях. Найбільше постраждали житлові будинки. Там виникли масштабні пожежі та руйнування.
"Важка була ніч, масована атака на Одесу. Дуже постраждав житловий фонд. У 25-поверхівці були руйнування і пожежа на 18–19 поверхах, у триповерховому будинку — найбільша пожежа, там рятували заблокованих людей. Також горіла квартира в 22-поверхівці, були пошкоджені авто на території підприємства", — розповіла речниця ДСНС Марина Аверіна.
За її словами, з квартир доводилося визволяти людей — двері були заблоковані, їх вирізали, щоб евакуювати мешканців. Упродовж ночі понад 120 рятувальників гасили пожежі та допомагали людям, а відсутність повторних тривог дозволила швидко завершити роботи.
Станом на ранок у місті продовжують працювати комунальні служби та штаби допомоги. Триває збір інформації про всі пошкодження. Правоохоронці фіксують наслідки атаки як черговий воєнний злочин проти цивільного населення.
Що відомо про атаку
Тривогу в Одесі оголосили 18 березня о 23:37. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Одеси та Чорноморська з акваторії Чорного моря. О 23:48 було чутно роботу ППО. Перші сильні вибухи пролунали близько 23:52. Відбій дали вже 19 березня о 00:14.
