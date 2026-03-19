Удары по Одессе: появились первые фото с мест попадания дронов

Дата публикации 19 марта 2026 09:27
Разрушенный после атаки дом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В ночь на 19 марта Одессу атаковали вражеские беспилотники. В Одессе зафиксировали разрушения и пожары в жилых кварталах сразу в нескольких районах. Пострадали три человека, еще трех жителей удалось спасти из заблокированных квартир.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночного удара и зафиксировали последствия атаки.

Последствия удара

Ночью, 19 марта, РФ атаковала Одессу ударными БпЛА из акватории Черного моря. Один из дронов попал в многоэтажку. Там частично разрушены несколько квартир, поврежден фасад и выбиты окна. В другом доме пожар возник на 14-м этаже — оттуда эвакуировали 70 человек. Серьезные разрушения зафиксировали и в частном секторе. В двухэтажном доме вспыхнул пожар после удара, а в трехэтажке разрушен второй этаж — загорелись квартиры и припаркованный рядом автомобиль. Всего повреждено более 10 машин.

Разрушения после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Последствия удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Приморском районе повреждены по меньшей мере 12 жилых домов. Двух человек госпитализировали, на месте работает штаб помощи. В Киевском районе выбито около 180 окон в 22-этажке и общежитии — коммунальщики уже закрывают их плитами и пленкой. В Хаджибейском районе частично разрушен двухэтажный дом, продолжается обследование повреждений. Также ударом повреждена территория коммунального предприятия — пострадали оборудование и 11 транспортных средств.

Сгоревшее авто. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Работа спасателей

Из-за массированной атаки, а спасатели работали одновременно на нескольких локациях. Больше всего пострадали жилые дома. Там возникли масштабные пожары и разрушения.

"Тяжелая была ночь, массированная атака на Одессу. Очень пострадал жилой фонд. В 25-этажке были разрушения и пожар на 18-19 этажах, в трехэтажном доме — самый большой пожар, там спасали заблокированных людей. Также горела квартира в 22-этажке, были повреждены авто на территории предприятия", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Марина Аверина о последствиях. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

По ее словам, из квартир приходилось освобождать людей — двери были заблокированы, их вырезали, чтобы эвакуировать жителей. В течение ночи более 120 спасателей тушили пожары и помогали людям, а отсутствие повторных тревог позволило быстро завершить работы.

Разрушенная стена дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

По состоянию на утро в городе продолжают работать коммунальные службы и штабы помощи. Продолжается сбор информации обо всех повреждениях. Правоохранители фиксируют последствия атаки как очередное военное преступление против гражданского населения.

Заваленный вход. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

Тревогу в Одессе объявили 18 марта в 23:37. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Одессы и Черноморска из акватории Черного моря. В 23:48 была слышна работа ПВО. Первые сильные взрывы прозвучали около 23:52. Отбой дали уже 19 марта в 00:14.

Здание после удара дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали о том, что ночью, 18 марта, Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры. На месте возник пожар, который спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также мы писали о том, что в ночь на 17 марта российские войска атаковали юг Одесской области. Под удар попали энергетические, промышленные и портовые объекты. На местах возникли пожары, которые спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
