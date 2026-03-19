Одесситы о ночной атаке: дрон ударил в дом, когда все спали

Дыра в доме после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ночная атака дронов-камикадзе на Одессу 19 марта оставила после себя разрушения в трех районах города, пожары и раненых гражданских. Пока спасатели ликвидировали последствия попаданий в жилые кварталы, жители поврежденных домов приходили в себя от шока и подсчитывали убытки от утраченного жилья и бизнеса.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночного удара и пообщались с жителями.

Читайте также:

Дрон попал в дом

В ночь на 19 марта РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. К сожалению, повреждены жилые дома в нескольких районах города. Марина вместе с мужем была дома, когда "шахед" попал в дом. По ее словам, все произошло ночью, когда они спали, и времени на размышления не было. Ударная волна выбила окна, сдвинула мебель, а часть потолка обвалилась прямо на нее. Женщина получила травму.

"Мы спали, когда произошел взрыв. Окна и мебель разлетелись, а потолок упал на меня. Врачи сказали — перелом лопатки", — рассказала Марина.

Марина о разрушениях. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Поврежденная комната. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Она добавляет, что вместе с семьей смогла быстро выбраться из квартиры. Сейчас они временно перебрались в другое жилье, которое ранее рассматривали для аренды.

Заваленный вход. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Уничтоженный шоурум

Александра приехала на место после взрыва почти сразу. Здесь находился ее шоурум, но сейчас помещение сильно повреждено. По словам женщины, уничтожено не только само здание, но и товар, который там хранился. Она говорит, что восстановление выглядит маловероятным.

"Это был наш шоурум, а теперь его нет. Все разбито — и внутри, и снаружи, товар тоже поврежден", — рассказывает она.

Александра о бизнесе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Поврежденный шоурум. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Александра отмечает, что, вероятно, придется полностью съезжать. Ведь работать в таких условиях невозможно.

Авто, которое сгорело. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитое викто. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обвалившийся потолок. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

В ночь на 19 марта на город оккупанты направили ударные беспилотники. В трех районах Одессы зафиксировали попадания. Частично разрушены трехэтажный и двухэтажный дома, повреждены квартиры в 21- и 25-этажках. Также получили повреждения более 20 автомобилей. В результате атаки пострадали четверо гражданских: 46-летнюю и 69-летнюю женщин госпитализировали, 31-летнему мужчине оказали помощь на месте. Позже стало известно о 25-летнем пострадавшем мужчине. Спасатели деблокировали людей из квартир, а пожары удалось ликвидировать до утра.

Многоэтажка после попадания. Фото: Новини.LIVE

Разбитое окно. Фото: Новини.LIVE

По данному факту Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по статье о военных преступлениях (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На местах работают правоохранители, которые фиксируют последствия атаки.

Люди убирают после атаки. Фото: Новини.LIVE

Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE

Повреждения дома. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, что в результате удара, ночью 17 марта, на юге Одесской области повреждены территории предприятий и часть оборудования. Из-за этого в отдельных населенных пунктах появились перебои с электроснабжением. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, чтобы поддержать работу важных объектов.

Также мы писали о том, что российские войска ночью, 18 марта, снова атаковали Одесскую область беспилотниками. Один из ударов пришелся по объекту критической инфраструктуры. На месте зафиксированы разрушения и повреждения оборудования. После попадания там вспыхнул пожар. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.