Одесситы о ночной атаке: дрон ударил в дом, когда все спали
Ночная атака дронов-камикадзе на Одессу 19 марта оставила после себя разрушения в трех районах города, пожары и раненых гражданских. Пока спасатели ликвидировали последствия попаданий в жилые кварталы, жители поврежденных домов приходили в себя от шока и подсчитывали убытки от утраченного жилья и бизнеса.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночного удара и пообщались с жителями.
Дрон попал в дом
В ночь на 19 марта РФ массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. К сожалению, повреждены жилые дома в нескольких районах города. Марина вместе с мужем была дома, когда "шахед" попал в дом. По ее словам, все произошло ночью, когда они спали, и времени на размышления не было. Ударная волна выбила окна, сдвинула мебель, а часть потолка обвалилась прямо на нее. Женщина получила травму.
"Мы спали, когда произошел взрыв. Окна и мебель разлетелись, а потолок упал на меня. Врачи сказали — перелом лопатки", — рассказала Марина.
Она добавляет, что вместе с семьей смогла быстро выбраться из квартиры. Сейчас они временно перебрались в другое жилье, которое ранее рассматривали для аренды.
Уничтоженный шоурум
Александра приехала на место после взрыва почти сразу. Здесь находился ее шоурум, но сейчас помещение сильно повреждено. По словам женщины, уничтожено не только само здание, но и товар, который там хранился. Она говорит, что восстановление выглядит маловероятным.
"Это был наш шоурум, а теперь его нет. Все разбито — и внутри, и снаружи, товар тоже поврежден", — рассказывает она.
Александра отмечает, что, вероятно, придется полностью съезжать. Ведь работать в таких условиях невозможно.
Что известно об атаке
В ночь на 19 марта на город оккупанты направили ударные беспилотники. В трех районах Одессы зафиксировали попадания. Частично разрушены трехэтажный и двухэтажный дома, повреждены квартиры в 21- и 25-этажках. Также получили повреждения более 20 автомобилей. В результате атаки пострадали четверо гражданских: 46-летнюю и 69-летнюю женщин госпитализировали, 31-летнему мужчине оказали помощь на месте. Позже стало известно о 25-летнем пострадавшем мужчине. Спасатели деблокировали людей из квартир, а пожары удалось ликвидировать до утра.
По данному факту Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по статье о военных преступлениях (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На местах работают правоохранители, которые фиксируют последствия атаки.
Напомним, мы сообщали о том, что в результате удара, ночью 17 марта, на юге Одесской области повреждены территории предприятий и часть оборудования. Из-за этого в отдельных населенных пунктах появились перебои с электроснабжением. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, чтобы поддержать работу важных объектов.
Также мы писали о том, что российские войска ночью, 18 марта, снова атаковали Одесскую область беспилотниками. Один из ударов пришелся по объекту критической инфраструктуры. На месте зафиксированы разрушения и повреждения оборудования. После попадания там вспыхнул пожар. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
