Знищення дронів над Одещиною: прикордонники показали відео

Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Минулої доби прикордонники на Півдні України знищили 14 ударних БпЛА ворога. Дрони намагалися вдарити по критичній та цивільній інфраструктурі. Найактивніше протистояння відбувалося на Одещині, Херсонщині та Запоріжжі. Сили оборони продовжують контролювати повітряний простір і захищати громадян.

Відео зі збиттям дронів показали в Південному управлінні державної прикордонної служби, передає Новини.LIVE.

Збиття дронів

На Одещині ворог здійснив масовану атаку дронами-камікадзе, намагаючись уразити житлові та критичні об’єкти. Прикордонники Одеського, Херсонського та Бердянського загонів знищили три "Шахеди" та "Герберу" над Одещиною, а ще 10 дронів типу "Молнія" ліквідували на Херсонщині та Запоріжжі. Військово-Морські Сили ЗСУ у складі угруповання сил оборони минулої доби збили 14 ударних дронів типу "SHAHED/Гербера".

"Державна прикордонна служба України, як невіддільна складова Сил оборони, надійно захищає повітряний простір та безпеку наших громадян", — йдеться в повідомленні ДПСУ.

Загалом станом на 10:00 19 березня 2026 року протиповітряна оборона півдня України збила або подавила 45 БпЛА Shahed і Гербера, з яких 31 – на Одещині, а також 46 ударних дронів інших типів. Державна прикордонна служба та ВМС ЗСУ продовжують знищувати ворожу техніку на землі, морі та в повітрі, забезпечуючи безпеку громадян.

Що відомо про атаку

Тривогу в Одесі оголосили 18 березня о 23:37. Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Чорноморська. Перші вибухи пролунали близько 23:52, а відбій дали о 00:14 19 березня. Згодом стало відомо, що ворог масовано атакував житлові масиви міста. Частково зруйновано 3- та 2-поверхові будинки, пошкоджено квартири в 21- та 25-поверхових комплексах, а також понад 20 автомобілів. Від атаки постраждали четверо цивільних: двоє жінок та двоє чоловіків.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували на місці нічного удару по Одесі та поспілкувалися з мешканцями. Доки рятувальники ліквідовували наслідки влучань у житлові квартали, містяни пошкоджених будинків оговтувалися від шоку та підраховували збитки від втраченого житла й бізнесу.

Також ми писали, в селі Тудора в Молдові, що на кордоні з Одещиною, знайшли фрагменти дрона зі вибухівкою. БпЛА ймовірно перетнув повітряний простір з України, під час атаки РФ. Територію оточили, місцевих мешканців евакуювали, а сапери готують контрольований підрив. Ситуація перебуває під повним контролем правоохоронців.