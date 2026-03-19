Росія атакує Одещину дронами: лунають вибухи

Зараз, 19 березня, на Одещині лунають вибухи. Росія атакує дронами-камікадзе з Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про рух БпЛА. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 19 березня, на Одещині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА у напрямку Одеси, Чорноморського, Південного з акваторії Чорного моря. Моніторингові канали додали, що на регіон летить близько 10 "шахедів". Ймовірно, було чутно роботу ППО.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.