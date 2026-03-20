Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Дроны над Одесской областью: уничтожение российских БпЛА прошлой ночью

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 12:43
Боец мобильной огневой группы. Фото: Государственная пограничная служба

Россия продолжает неустанно атаковать Одесскую область различными типами вооружения, в частности БпЛА. Прошлой ночью пограничники ликвидировали три беспилотника врага — "Shahed-136/131" и два "Гербера".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Южное управление государственной пограничной службы.

Читайте также:

Сбитие дронов

Военнослужащие Белгород-Днестровского и Одесского пограничных отрядов уничтожили три вражеских дрона над морем. Их цели — гражданские и критические объекты региона, однако благодаря мастерству пограничников угроза была нейтрализована.

"Государственная пограничная служба Украины, как неотъемлемая составляющая Сил обороны, продолжает выполнять задачи по защите воздушного пространства и безопасности граждан", — говорится в сообщении.

Кроме того, к отражению атаки присоединились и воины ВМС. За минувшие сутки ими было сбито 13 ударных дронов типа "Shahed/Гербера". Всего в течение дня противовоздушная оборона юга Украины подавила 54 БпЛА типа Shahed, Гербера, 39 ударных дронов других типов и три разведывательных БпЛА.

Что известно об обстрелах

За минувшие сутки в Одесской области тревога звучала три раза. РФ атаковала регион ударными БпЛА из акватории Черного моря. Во время атаки в ночь на 20 марта в результате российского обстрела повреждены два гражданских судна под флагами Палау и Барбадоса. Травмировались два человека, их госпитализировали. На момент удара суда находились у причалов и были загружены зерном, однако остаются на плаву. Также повреждены административные здания.

Напомним, мы сообщали о том, что вечером 12 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под прицелом оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта. После попадания вспыхнул пожар.

Также мы писали о том, что ночью, 18 марта, Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры. На месте возник пожар, который спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Одесса Одесская область ПВО
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации