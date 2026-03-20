Дроны над Одесской областью: уничтожение российских БпЛА прошлой ночью

Боец мобильной огневой группы. Фото: Государственная пограничная служба

Россия продолжает неустанно атаковать Одесскую область различными типами вооружения, в частности БпЛА. Прошлой ночью пограничники ликвидировали три беспилотника врага — "Shahed-136/131" и два "Гербера".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Южное управление государственной пограничной службы.

Сбитие дронов

Военнослужащие Белгород-Днестровского и Одесского пограничных отрядов уничтожили три вражеских дрона над морем. Их цели — гражданские и критические объекты региона, однако благодаря мастерству пограничников угроза была нейтрализована.

"Государственная пограничная служба Украины, как неотъемлемая составляющая Сил обороны, продолжает выполнять задачи по защите воздушного пространства и безопасности граждан", — говорится в сообщении.

Кроме того, к отражению атаки присоединились и воины ВМС. За минувшие сутки ими было сбито 13 ударных дронов типа "Shahed/Гербера". Всего в течение дня противовоздушная оборона юга Украины подавила 54 БпЛА типа Shahed, Гербера, 39 ударных дронов других типов и три разведывательных БпЛА.

Что известно об обстрелах

За минувшие сутки в Одесской области тревога звучала три раза. РФ атаковала регион ударными БпЛА из акватории Черного моря. Во время атаки в ночь на 20 марта в результате российского обстрела повреждены два гражданских судна под флагами Палау и Барбадоса. Травмировались два человека, их госпитализировали. На момент удара суда находились у причалов и были загружены зерном, однако остаются на плаву. Также повреждены административные здания.

Напомним, мы сообщали о том, что вечером 12 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под прицелом оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта. После попадания вспыхнул пожар.

Также мы писали о том, что ночью, 18 марта, Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры. На месте возник пожар, который спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.