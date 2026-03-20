Головна Одеса Дрони над Одещиною: знищення російських БпЛА минулої ночі

Дрони над Одещиною: знищення російських БпЛА минулої ночі

Дата публікації: 20 березня 2026 12:43
Боєць мобільної вогневої групи. Фото: Державна прикордонна служба

Росія продовжує невпинно атакувати Одещину різними типами озброєння, зокрема БпЛА. Минулої ночі прикордонники ліквідували три безпілотники ворога — "Shahed-136/131" і два "Гербера".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Південне управління державної прикордонної служби.

Військовослужбовці Білгород-Дністровського та Одеського прикордонних загонів знищили три ворожі дрони над морем. Їхні цілі — цивільні та критичні об’єкти регіону, проте завдяки майстерності прикордонників загроза була нейтралізована.

"Державна прикордонна служба України, як невіддільна складова Сил оборони, продовжує виконувати завдання із захисту повітряного простору та безпеки громадян", — йдеться у повідомленні.

Крім того, до відбиття атаки долучилися і воїни ВМС. За минулу добу ними було збито 13 ударних дронів типу "Shahed/Гербера". Загалом протягом дня протиповітряна оборона півдня України подавила 54 БпЛА типу Shahed, Гербера, 39 ударних дронів інших типів та три розвідувальні БпЛА.

Що відомо про обстріли

За минулу добу на Одещині тривога лунала три рази. РФ атакувала регіон ударними БпЛА з акваторії Чорного моря. Під час атаки в ніч на 20 березня внаслідок російського обстрілу пошкоджено два цивільних судна під прапорами Палау та Барбадосу. Травмувалися двоє людей, їх госпіталізували. На момент удару судна перебували біля причалів і були завантажені зерном, однак залишаються на плаву. Також пошкоджено адміністративні будівлі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що ввечері 12 березня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під прицілом опинилася портова інфраструктура. Унаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Після влучання спалахнула пожежа.

Також ми писали про те, що вночі, 18 березня, Одещину атакували російські ударні дрони. Внаслідок влучання пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Одеса Одеська область ППО
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
