В Одесской области российский дрон попал в автобусную остановку: есть раненые

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В понедельник вечером, 23 марта, российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область беспилотниками. Вражеский дрон попал в остановку общественного транспорта. В результате обстрела пострадали двое гражданских.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Россияне нанесли удар по автобусной остановке в Одесской области

Сегодня вечером, 23 марта, в Одесском районе российский беспилотник попал в остановку общественного транспорта. В результате удара пострадали два человека — 18-летняя девушка и 51-летний мужчина.

Медики оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, удар повредил объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

На местах происшествия работают экстренные службы, продолжаются работы по устранению последствий атаки и восстановлению поврежденного имущества.

Скриншот сообщения Кипера/Telegram

