В Одесской области российский дрон попал в автобусную остановку: есть раненые

В Одесской области дрон РФ попал в автобусную остановку: есть раненые

Дата публикации 23 марта 2026 23:03
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В понедельник вечером, 23 марта, российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область беспилотниками. Вражеский дрон попал в остановку общественного транспорта. В результате обстрела пострадали двое гражданских.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Сегодня вечером, 23 марта, в Одесском районе российский беспилотник попал в остановку общественного транспорта. В результате удара пострадали два человека — 18-летняя девушка и 51-летний мужчина.

Медики оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, удар повредил объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

На местах происшествия работают экстренные службы, продолжаются работы по устранению последствий атаки и восстановлению поврежденного имущества.

Скриншот сообщения Кипера/Telegram

Недавно спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия активизировала атаки на порты Одессы и Черноморска, причем в этом году их уже больше, чем за весь 2025 год. Основную угрозу представляют беспилотники и удары с моря.

Ранее мы информировали, что энергосистема Украины продолжает работать в условиях дефицита из-за постоянных обстрелов РФ. Следовательно, в Одесской области ситуация остается напряженной: 24 марта часть общин будет жить по графикам.

Также мы рассказывали, что на Привозе в Одессе заметно подорожало мясо. Продавцы объясняют это ростом расходов на топливо и закупочными ценами, а покупатели уже почувствовали разницу в несколько гривен.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
