На Одещині російський дрон влучив в автобусну зупинку: є поранені

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У понеділок ввечері, 23 березня, російські війська вкотре атакували Одеську область безпілотниками. Ворожий дрон влучив у зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу постраждало двох цивільних.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Росіяни завдали удару по автобусній зупинці на Одещині

Сьогодні ввечері, 23 березня, в Одеському районі російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту. Внаслідок удару постраждали двоє людей — 18-річна дівчина та 51-річний чоловік.

Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості та надають усю необхідну допомогу.

Крім того, удар пошкодив об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури.

На місцях події працюють екстрені служби, тривають роботи з усунення наслідків атаки та відновлення пошкодженого майна.

Скриншот повідомлення Кіпера/Telegram

Нещодавно речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія активізувала атаки на порти Одеси та Чорноморська, причому цього року їх уже більше, ніж за весь 2025. Основну загрозу становлять безпілотники та удари з моря.

Раніше ми інформували, що енергосистема України продовжує працювати в умовах дефіциту через постійні обстріли РФ. Відтак, на Одещині ситуація залишається напруженою: 24 березня частина громад житиме за графіками.

Також ми розповідали, що на Привозі в Одесі помітно подорожчало м’ясо. Продавці пояснюють це зростанням витрат на паливо та закупівельними цінами, а покупці вже відчули різницю у кілька гривень.