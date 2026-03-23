Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині російський дрон влучив в автобусну зупинку: є поранені

На Одещині російський дрон влучив в автобусну зупинку: є поранені

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 23:03
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У понеділок ввечері, 23 березня, російські війська вкотре атакували Одеську область безпілотниками. Ворожий дрон влучив у зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу постраждало двох цивільних.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Читайте також:

Росіяни завдали удару по автобусній зупинці на Одещині

Сьогодні ввечері, 23 березня, в Одеському районі російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту. Внаслідок удару постраждали двоє людей — 18-річна дівчина та 51-річний чоловік.

Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості та надають усю необхідну допомогу.

Крім того, удар пошкодив об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури.

На місцях події працюють екстрені служби, тривають роботи з усунення наслідків атаки та відновлення пошкодженого майна.

Скриншот повідомлення Кіпера/Telegram

Нещодавно речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія активізувала атаки на порти Одеси та Чорноморська, причому цього року їх уже більше, ніж за весь 2025. Основну загрозу становлять безпілотники та удари з моря.

Раніше ми інформували, що енергосистема України продовжує працювати в умовах дефіциту через постійні обстріли РФ. Відтак, на Одещині ситуація залишається напруженою: 24 березня частина громад житиме за графіками.

Також ми розповідали, що на Привозі в Одесі помітно подорожчало м’ясо. Продавці пояснюють це зростанням витрат на паливо та закупівельними цінами, а покупці вже відчули різницю у кілька гривень.

Одеса обстріли війна в Україні Росія атака постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації