Світло в Одесі: графіки подачі електрики на завтра у місті

Нічна Дерибасівська.

Енергосистема України працює з дефіцитом через постійні обстріли. Через це в регіонах зберігаються обмеження. На Одещині ситуація залишається складною. 24 березня в частині громад діятимуть графіки, а в самій Одесі тривають аварійні відключення.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Ситуація зі світлом на Одещині

Після пошкодження інфраструктури систему досі не відновили повністю. Тому стабільне електропостачання не можуть гарантувати в усіх районах. У більшості населених пунктів діють планові обмеження, однак їх тривалість і частота різняться. Це залежить від технічного стану мереж. В окремих районах світло можуть вимикати частіше або на довший час, ніж передбачено графіками. Через це фактичні відключення іноді не збігаються з оприлюдненими розкладами.

Енергетики закликають мешканців не перевантажувати систему. Після відновлення електропостачання не варто одночасно вмикати кілька потужних приладів, адже різке зростання споживання може спричинити локальні аварії. Актуальну інформацію за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних ресурсах операторів.

Що зі світлом в Одесі

Наразі Одеса отримує електроенергію в межах встановлених лімітів. Водночас ситуація на окремих ділянках мережі змінюється швидко, тому енергетики змушені оперативно коригувати графіки. Через це відключення іноді відбуваються раніше, ніж оновлюється інформація онлайн.

Ремонт магістральних мереж триває безперервно. Від темпів відновлення залежить повернення до стабільної роботи без обмежень. Водночас фахівці попереджають, що нові удари по енергетичній інфраструктурі можуть знову погіршити ситуацію та посилити відключення.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також ми писали про те, що у квітні 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість для населення залишилась без змін. Водночас частина споживачів може платити менше завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник.