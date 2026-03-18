В Одесі у двох районах зникло світло: аварія на електромережі

Фахівець ремонтує мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одесі частина мешканців залишилась без світла через аварію. Відключення зачепили кілька районів міста. Енергетики вже працюють на місці та обіцяють відновити подачу електроенергії. Водночас в сьогодні проводять ще й технічні роботи в інших районах.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Аварія в мережі

У частині Приморського та Пересипського районів Одеси зникло світло через локальну аварію в мережі. Без електроенергії залишились окремі будинки та вулиці. Фахівці вже виїхали на місце та займаються ремонтом, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

Поки тривають роботи, мешканців просять з розумінням поставитися до ситуації. Точні строки відновлення поки не називають, адже це залежить від складності пошкодження.

Ремонтні роботи

Крім того, сьогодні 18 березня з 08:00 до 17:00 енергетики проводять терміновий ремонт обладнання. Через це частково знеструмлять Хаджибейський та Київський райони Одеси. Також у Київському та Приморському районах можливі короткочасні відключення світла — до однієї години протягом дня.

Графіки відключень

За командою НЕК "Укренерго" в Одеській області запроваджено стабілізаційні відключення з 12:00 до 24:00. Водночас у самій Одесі графіки наразі не застосовують — обмеження стосуються лише області. У разі змін обіцяють повідомляти додатково. Енергетики нагадують, що ситуація може змінюватися залежно від навантаження на мережу та стану енергосистеми.

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК​​​​

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що уночі, 18 березня, Одещину атакували російські ударні дрони. Внаслідок влучання пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також ми писали, що Одеській області зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.