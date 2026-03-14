Головна Одеса В Одесі завтра діятимуть аварійні відключення світла

В Одесі завтра діятимуть аварійні відключення світла

Дата публікації: 14 березня 2026 20:29
В Одесі завтра діятимуть аварійні відключення світла
Дівчина йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 15 березня, на Одещині знову діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Водночас в Одесі та деяких районних центрах можливі аварійні знеструмлення поза графіком. Такі обмеження пов’язані зі значними пошкодженнями енергетичної інфраструктури після серії російських атак.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Графіки відключення світла на Одещині

Зазначимо, що за інформацією компанії ДТЕК, Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Через масовані удари по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За даними енергетиків, із середини грудня в області пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції. Це майже половина їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Як дізнатися, коли з'явиться світло

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію у 2026 році

У 2026 році тариф на електроенергію для населення в Україні можуть переглянути. За оцінками експертів енергетичного ринку, вартість електроенергії може зрости приблизно до 5-5,5 гривні за кіловат-годину. Однією з головних причин називають масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури.

За словами фахівців, для повноцінного відновлення енергосистеми потрібні значні кошти. Йдеться не лише про ремонт пошкоджених об’єктів, а й про закупівлю нового обладнання, модернізацію мереж та посилення захисту критичної інфраструктури. 

Нагадаємо, Україні вже вдалося повернути до роботи 3,5 ГВт генерації з понад 9 ГВт потужностей, які були частково втрачені через російські атаки. Ще приблизно 4 ГВт енергетичних потужностей планують відновити. Із цього обсягу понад 2 ГВт можуть повернути в енергосистему до кінця травня.

Також ми писали, що Україна та Румунія домовилися про будівництво нових ліній електропередачі між країнами. Вони мають посилити енергетичну безпеку, та у разі аварій або дефіциту потужностей це дасть змогу оперативно підтримувати українську енергосистему.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
