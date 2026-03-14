В Одессе завтра будут действовать аварийные отключения света

В воскресенье, 15 марта, в Одесской области снова будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. В то же время в Одессе и некоторых районных центрах возможны аварийные обесточивания вне графика. Такие ограничения связаны со значительными повреждениями энергетической инфраструктуры после серии российских атак.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Графики отключения света в Одесской области

Отметим, что по информации компании ДТЭК, Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. Из-за массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Как узнать, когда появится свет

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию в 2026 году

В 2026 году тариф на электроэнергию для населения в Украине могут пересмотреть. По оценкам экспертов энергетического рынка, стоимость электроэнергии может вырасти примерно до 5-5,5 гривны за киловатт-час. Одной из главных причин называют масштабные повреждения энергетической инфраструктуры.

По словам специалистов, для полноценного восстановления энергосистемы нужны значительные средства. Речь идет не только о ремонте поврежденных объектов, но и о закупке нового оборудования, модернизации сетей и усилении защиты критической инфраструктуры.

Напомним, Украине уже удалось вернуть в работу 3,5 ГВт генерации из более 9 ГВт мощностей, которые были частично потеряны из-за российских атак. Еще примерно 4 ГВт энергетических мощностей планируют восстановить. Из этого объема более 2 ГВт могут вернуть в энергосистему до конца мая.

Также мы писали, что Украина и Румыния договорились о строительстве новых линий электропередачи между странами. Они должны усилить энергетическую безопасность, и в случае аварий или дефицита мощностей это позволит оперативно поддерживать украинскую энергосистему.