Головна Одеса Ситуація зі світлом у Одесі: графіки відключень на завтра

Ситуація зі світлом у Одесі: графіки відключень на завтра

Дата публікації: 17 березня 2026 20:21
Нічний будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після масованих російських атак енергосистема України продовжує працювати з дефіцитом потужності. Через це в регіонах зберігаються обмеження споживання електроенергії. Одеська область залишається однією з найбільш вразливих через пошкодження енергетичної інфраструктури. У середу, 18 березня, у частині громад діятимуть планові графіки відключень, тоді як у самій Одесі можливі аварійні знеструмлення без попередження.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Стан мереж

Електромережі області ще не відновлені повністю, тому стабільну роботу системи поки не можуть гарантувати в усіх населених пунктах. У багатьох громадах уже запровадили стабілізаційні графіки відключень. Водночас через пошкоджене обладнання та нестабільність енергосистеми ці графіки не завжди працюють однаково по всій області. У деяких районах світло можуть вимикати частіше або на довший час, ніж це передбачено планом.

Енергетики просять жителів обережно користуватися електроенергією. Після появи світла не варто одразу вмикати кілька потужних приладів. Різке навантаження на мережу може спричинити нові аварії або повторні відключення. Перевірити ситуацію за конкретною адресою можна на офіційних сайтах операторів електромереж або через їхні чат-боти.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі електропостачання в Одесі працює з урахуванням стабілізаційних обмежень. Однак ситуація на окремих ділянках мережі може швидко змінюватися. Через це фактичний час відключень іноді коригують у реальному часі залежно від навантаження на вузли енергосистеми. Буває, що зміни в роботі мережі відбуваються швидше, ніж оновлюється інформація на онлайн-ресурсах.

Ремонт інфраструктури

Ремонт пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури триває безперервно. Фахівці поступово відновлюють магістральні мережі та енергетичне обладнання. Коли система зможе працювати без обмежень, залежить від темпів ремонтів. Також на ситуацію впливає безпекова обстановка, адже нові атаки на енергетичні об’єкти можуть знову ускладнити роботу електромереж.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також ми писали, що через проблеми з електропостачанням в Одесі не працює громадський електротранспорт. За їхніми маршрутами курсують соціальні автобуси. Їх місто отримало у межах програми "Пліч-о-пліч".

 

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
