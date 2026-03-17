Ситуация со светом в Одессе: графики отключений на завтра

После массированных российских атак энергосистема Украины продолжает работать с дефицитом мощности. Из-за этого в регионах сохраняются ограничения потребления электроэнергии. Одесская область остается одной из наиболее уязвимых из-за повреждения энергетической инфраструктуры. В среду, 18 марта, в части громад будут действовать плановые графики отключений, тогда как в самой Одессе возможны аварийные обесточивания без предупреждения.

Состояние сетей Электросети области еще не восстановлены полностью, поэтому стабильную работу системы пока не могут гарантировать во всех населенных пунктах. Во многих громадах уже ввели стабилизационные графики отключений. В то же время из-за поврежденного оборудования и нестабильности энергосистемы эти графики не всегда работают одинаково по всей области. В некоторых районах свет могут выключать чаще или на более длительное время, чем это предусмотрено планом. Энергетики просят жителей осторожно пользоваться электроэнергией. После появления света не стоит сразу включать несколько мощных приборов. Резкая нагрузка на сеть может вызвать новые аварии или повторные отключения. Проверить ситуацию по конкретному адресу можно на официальных сайтах операторов электросетей или через их чат-боты.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас электроснабжение в Одессе работает с учетом стабилизационных ограничений. Однако ситуация на отдельных участках сети может быстро меняться. Из-за этого фактическое время отключений иногда корректируют в реальном времени в зависимости от нагрузки на узлы энергосистемы. Бывает, что изменения в работе сети происходят быстрее, чем обновляется информация на онлайн-ресурсах.

Ремонт инфраструктуры

Ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры продолжается непрерывно. Специалисты постепенно восстанавливают магистральные сети и энергетическое оборудование. Когда система сможет работать без ограничений, зависит от темпов ремонтов. Также на ситуацию влияет обстановка безопасности, ведь новые атаки на энергетические объекты могут снова осложнить работу электросетей.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также мы писали, что из-за проблем с электроснабжением в Одессе не работает общественный электротранспорт. По их маршрутам курсируют социальные автобусы. Их город получил в рамках программы "Бок о бок".